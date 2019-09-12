Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава ДНР заявил о цели войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
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