Политика
РИА НовостиГлава ДНР заявил о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
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ВАЖНО: Глава ДНР заявил о задаче войти в состав России на правах федерального округа
Rusvesna.suвчера в 19:00
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:42, Вашингтон
Общество
Новый концерт Билана в Самаре планируют провести в конце сентября
После скандального выступления певец через социальные сети извинился перед горожанами и пообещал провести в городе новый бесплатный концерт.
REGNUM вчера в 03:38
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
Ведомости 13:34
Политика
В Еврокомиссии отреагировали на решение суда ЕС по OPAL
Ранее 10 сентября Минэнерго Польши сообщило, что Суд ЕС вынес решение в пользу польской нефтегазовой компании PGNiG в деле о доступе «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL — сухопутного продолжения газопровода «Северный поток».
Rambler News Service 10 сентября в 11:54
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Баскетбол
Сборная Сербии обыграла США на чемпионате мира по баскетболу
ProstoProSport 08:58
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости 10 сентября в 21:13
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25
Общество
Меган Маркл нашла новое некоролевское занятие
По словам Маркл, новая линейка офисных нарядов была создана в поддержку благотворительной организации Smart Works, которая занимается обучением нуждающихся безработных женщин.
Lenta.ru 12:18
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Финансы
Россия откажется от долларовых займов в пользу евро или юаней
Россия в 2020 году откажется от кредитов в долларах и будет занимать в евро или юанях.
BFM.ru 12:26
Политика
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
Происшествия
Мальчика, пытавшегося спасти деда из пожара, наградили посмертно
Глава СКР Александр Бастрыкин посмертно наградил 6-летнего мальчика, пытавшегося спасти из огня своего дедушку в Карелии.
РЕН ТВ 12:22
Политика
Путин призвал беречь память о событиях в Дагестане в 1999 году
Путин пообщался с жителями села и возложил цветы к мемориалу выходцам из Ботлихского района, которые погибли во время Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, боевых действий 1999 года, а также в других локальных конфликтах.
Газета.Ru 10:31
Культура
Павел Лобков покидает телеканал «Дождь»
Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.
ТАСС 12:38
Футбол
«Спартак» подал заявление на известного фаната ЦСКА за расизм
Телеканал 360° 12:39
Политика
В ООН предупредили Нетаньяху о последствиях аннексии Иорданской долины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае победы его партии на парламентских выборах Иорданская долина (т.е. Западный берег реки Иордан) будет аннексирована, сообщается на сайте организации.
РБК вчера в 19:26
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Хоккей
Видео обрушения «Арены Омск» появилось в Сети
Интернет-портал Om1.ru на своем ютуб-канале опубликовал видеозапись обрушения "Арены Омск", на которой выступал клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:33
Армия и оружие
В российском МИД предупредили о риске ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил опасение о начале ядерной войны в современном мире, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:59
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском 11:53
Шоу-бизнес
Почему Сати Казанова переезжает из России в Италию
36-летняя певица Сати Казанова заявила о желании переехать на родину мужа — итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
WMJ.ru 11:20
Общество
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
РИА Новости 11:22
Политика
Дочь Цемаха не подтвердила отъезд отца в ДНР
Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.
РБК 13:24
Кино
В бегах без Импалы: вышел первый кадр 15 сезона «Сверхъестественного»
Дженсен Эклс и Джаред Падалеки представили первый кадр заключительного сезона и рассказали изданию Entertainment Weekly, через какие препятствия в этот раз придется пройти братьям Винчестерам.
Popcornnews.ru 03:57
Общество
Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться
Глава ведомства Светлана Маковская извинилась перед родителями, отметив, что нестандартная прическа — личное дело учеников.
Вести.Ru 03:47