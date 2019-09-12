Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России. Во многом "оптимистичным настроениям" жителей региона способствовал указ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям региона, охваченного войной.

Глава ДНР заявил о желании войти в состав России

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