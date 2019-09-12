Политика
Газета.RuГлава ДНР заявил о желании войти в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России. Во многом "оптимистичным настроениям" жителей региона способствовал указ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям региона, охваченного войной.
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Донбасс на распутье. Царёв о шансах республик войти в состав России
Национальная служба новостей10:59
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Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Происшествия
Из перевернувшегося судна у берегов США спасены три моряка
Три моряка из четверых оказавшихся в заточении перевернутого судна удалось вывести на поверхность.
Национальная служба новостей 09 сентября в 18:19
Шоу-бизнес
Бузова устроила скандал во время съемок телешоу
Lenta.ru 10 сентября в 12:16
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Политика
МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией
Министерство иностранных дел Украины продолжает работу по пересмотру и отмене договоров с Россией после вступления Владимира Зеленского в должность президента, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 08:21
Происшествия
Массовое отравление шаурмой зафиксировано в Уфе
15 человек отравились шаурмой в Уфе. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на собственный источник.
REGNUM 00:19
Экономика
Создан план по разгону экономики России
Минэкономразвития внесло в правительство план по ускорению экономического роста России.
Lenta.ru вчера в 08:24
Общество
Уральский священник, избивший пенсионерку, попал в новый скандал
Священнослужитель Дионисий Васецкий, которого обвиняли в избиении пожилой сотрудницы Магнитогорской епархии в декабре 2018 года, вновь оказался в центре скандала.
URA.Ru вчера в 11:30
Политика
Киев решил упростить жизнь жителям ДНР и ЛНР
Фракция президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» решила упростить жизнь жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 11:38
Политика
В США вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года
Общественное телевидение России вчера в 13:51
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
РБК 11:18
Происшествия
Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова
РИА Новости вчера в 15:34
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Экономика
Минфин снизил оценку профицита бюджета на 2020 год до 0,8% ВВП
Профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП.
Интерфакс 11:12
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03
Футбол
Васину прооперировали колено в Германии
Защитник ЦСКА Виктор Васин выбыл из строя на неопределенный срок. 30-летнего игрока сегодня прооперировали в одной из клиник Германии.
Sports.ru 11:31
Здоровье
Власти США хотят значительно ограничить продажу вейпов
Власти Соединенных Штатов хотят в значительной степени ограничить в стране продажу электронных сигарет с ароматическими добавками - вейпов.
ТАСС вчера в 18:08
Гаджеты
Инсайдер раскрыл объём памяти и ёмкость батарей новых iPhone
Старшие модели, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, оснащены 6 Гб RAM каждый, а также батареями ёмкостью 3190 и 3500 мАч соответственно.
News.ru 07:45
Космос
Крымский астроном открыл межзвёздную комету
Астроном из Крыма открыл первую межзвёздную комету, используя при этом телескоп-рефлектор своего собственного изготовления.
Свободная Пресса 07:13
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
РИА Новости 01:29
Политика
Медведев поручил аннулировать нормативные акты СССР и РСФСР
Премьер-министр признал, что совокупность нормативных актов советского периода и некоторых актов новейшего периода создаёт тяжелые условия для работы в современных условиях, вредит развитию страны, и ограничивает экономику.
REGNUM вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".
Российская газета 05:56
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me 10:20