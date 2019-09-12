Политика

Газета.RuГазета.RuГлава ДНР заявил о желании войти в состав России

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России. Во многом "оптимистичным настроениям" жителей региона способствовал указ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям региона, охваченного войной.
Читать в источнике
Комментировать695

Подробнее о событии

Глава ДНР заявил о цели войти в состав России

РИА Новости08:07

В ДНР захотели стать федеративным округом России

Lenta.ru05:39

В ДНР заявили о стремлении к «максимальной интеграции» с Россией

RT на русском08:38

Донбасс на распутье. Царёв о шансах республик войти в состав России

Национальная служба новостей10:59

Глава ДНР назвал приоритетной задачей интеграцию с Россией

РБК09:51

Глава ДНР заявил о желании войти в состав России

Известия09:14

МИД РФ ответил на заявление главы ДНР о желании войти в состав РФ

ФАН10:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 12:08, Вашингтон
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Piter.tv 10 сентября в 09:53
Происшествия

Из перевернувшегося судна у берегов США спасены три моряка

Три моряка из четверых оказавшихся в заточении перевернутого судна удалось вывести на поверхность.
Национальная служба новостей 09 сентября в 18:19
Шоу-бизнес

Бузова устроила скандал во время съемок телешоу

Lenta.ru 10 сентября в 12:16
Политика

Путин рассказал, каким не может быть президент России

Газета.Ru 11:23
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Политика

МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией

Министерство иностранных дел Украины продолжает работу по пересмотру и отмене договоров с Россией после вступления Владимира Зеленского в должность президента, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 08:21
Происшествия

Массовое отравление шаурмой зафиксировано в Уфе

15 человек отравились шаурмой в Уфе. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на собственный источник.
REGNUM 00:19
Экономика

Создан план по разгону экономики России

Минэкономразвития внесло в правительство план по ускорению экономического роста России.
Lenta.ru вчера в 08:24
Общество

Уральский священник, избивший пенсионерку, попал в новый скандал

Священнослужитель Дионисий Васецкий, которого обвиняли в избиении пожилой сотрудницы Магнитогорской епархии в декабре 2018 года, вновь оказался в центре скандала.
URA.Ru вчера в 11:30
Политика

Киев решил упростить жизнь жителям ДНР и ЛНР

Фракция президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» решила упростить жизнь жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 11:38
Политика

В США вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года

Общественное телевидение России вчера в 13:51
Происшествия

Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске

РИА Новости 07:53
Политика

Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
РБК 11:18
Происшествия

Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова

РИА Новости вчера в 15:34
Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым

1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Общество

Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье

Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Экономика

Минфин снизил оценку профицита бюджета на 2020 год до 0,8% ВВП

Профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП.
Интерфакс 11:12
Общество

Конфликтом из-за прически красноярского школьника заинтересовался СК

Gazeta.SPb 02:24
Происшествия

Пассажирка упала на рельсы метро «Полежаевская» и выжила

Вести.Ru 11:40
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Политика

Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal

Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03
Гаджеты

Российский бренд BQ выпустил на рынок дешевые телевизоры

Astera 04:20
Футбол

Васину прооперировали колено в Германии

Защитник ЦСКА Виктор Васин выбыл из строя на неопределенный срок. 30-летнего игрока сегодня прооперировали в одной из клиник Германии.
Sports.ru 11:31
Здоровье

Власти США хотят значительно ограничить продажу вейпов

Власти Соединенных Штатов хотят в значительной степени ограничить в стране продажу электронных сигарет с ароматическими добавками - вейпов.
ТАСС вчера в 18:08
Гаджеты

Инсайдер раскрыл объём памяти и ёмкость батарей новых iPhone

Старшие модели, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, оснащены 6 Гб RAM каждый, а также батареями ёмкостью 3190 и 3500 мАч соответственно.
News.ru 07:45
Космос

Крымский астроном открыл межзвёздную комету

Астроном из Крыма открыл первую межзвёздную комету, используя при этом телескоп-рефлектор своего собственного изготовления.
Свободная Пресса 07:13
Политика

Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
РИА Новости 01:29
Политика

Медведев поручил аннулировать нормативные акты СССР и РСФСР

Премьер-министр признал, что совокупность нормативных актов советского периода и некоторых актов новейшего периода создаёт тяжелые условия для работы в современных условиях, вредит развитию страны, и ограничивает экономику.
REGNUM вчера в 08:49
Шоу-бизнес

Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле

Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".
Российская газета 05:56
Общество

Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды

С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me 10:20
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное