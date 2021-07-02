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Глава ДВФУ Никита Анисимов стал исполняющим обязанности ректора ВШЭ

Исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики назначен ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов, объявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.В источнике

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Глава ДВФУ Никита Анисимов стал исполняющим обязанности ректора ВШЭ

РИА Новости12:02

Никита Анисимов стал исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации11:43

Ректоры вузов считают, что деятельность ВШЭ под новым руководством будет успешной

ТАСС14:28

Анисимов назначен врио ректора ВШЭ

Национальная служба новостей11:24

Стало известно имя нового ректора ВШЭ

URA.Ru11:15

Кузьминов положительно оценил назначение Анисимова на пост и.о. ректора «Вышки»

Интерфакс12:10

Новым ректором ВШЭ стал глава Дальневосточного университета

РБК12:16
Интересное

Путин в ходе телефонного разговора обсудил с Макроном Украину, Ливию и Карабах

Президенты выразили готовность координировать различные аспекты урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ Добавляется, что в связи с проявленным Макроном интересом Путин рассказал об основных результатах состоявшейся 16 июня в Женеве российско-американского саммита.
РИА Новости13:17

В Китае издание Гуаньча высмеяло появление 3 кораблей НАТО в Черном море

Авторы статьи подчёркивают, что из-за недавнего случая с британским эсминцем, немного заплывшим в территориальные воды Российской Федерации, а также после больших натовских учений, напряжённость в Чёрном море увеличивается всё сильнее.
FBM.ru13:00