Президенты выразили готовность координировать различные аспекты урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ Добавляется, что в связи с проявленным Макроном интересом Путин рассказал об основных результатах состоявшейся 16 июня в Женеве российско-американского саммита.
Авторы статьи подчёркивают, что из-за недавнего случая с британским эсминцем, немного заплывшим в территориальные воды Российской Федерации, а также после больших натовских учений, напряжённость в Чёрном море увеличивается всё сильнее.