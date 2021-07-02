В Китае издание Гуаньча высмеяло появление 3 кораблей НАТО в Черном море

Авторы статьи подчёркивают, что из-за недавнего случая с британским эсминцем, немного заплывшим в территориальные воды Российской Федерации, а также после больших натовских учений, напряжённость в Чёрном море увеличивается всё сильнее.