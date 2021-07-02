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Глава ДВФУ Никита Анисимов стал исполняющим обязанности ректора ВШЭ

Исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики назначен ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов, объявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.В источнике

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Подавший в отставку с поста ректора ВШЭ Ярослав Кузьминов поддержал кандидатуру экс-главы ДФУ Никиты Анисимова

Эхо Москвы01:33

Мишустин утвердил Анисимова в должности ректора ВШЭ

РБК19:16

Мишустин подписал распоряжение о назначении Анисимова ректором ВШЭ

Коммерсантъ17:43

Новым ректором Высшей школы экономики стал Никита Анисимов

Национальная служба новостей17:44

Никита Анисимов стал исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики

Министерство науки и высшего образования Российской Федерациивчера в 11:43

Биография ректора НИУ ВШЭ Никиты Анисимова

ТАСС17:40

Кузьминов положительно оценил назначение Анисимова на пост и.о. ректора «Вышки»

Интерфаксвчера в 12:10
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ТАСС Наука вчера в 09:00