Глава ДВФУ Никита Анисимов стал исполняющим обязанности ректора ВШЭ
Исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики назначен ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов, объявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.В источнике
Никита Анисимов стал исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики
Министерство науки и высшего образования Российской Федерациивчера в 11:43
Кузьминов положительно оценил назначение Анисимова на пост и.о. ректора «Вышки»
Интерфаксвчера в 12:10