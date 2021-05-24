«Оренбург» заявил, что увеличит вместимость арены, как того требует РФС для выхода в РПЛ

На официальном сайте «Оренбурга» появилось заявление, в котором говорится о том, что клуб бросает идею судебных процессов против РФС, так как это отнимет силы и время, которое необходимо для подготовки к новому сезону ФНЛ, Также в обращении пообещали, что всё-таки расширят вместимость стадиона, чтобы больше не возникало проблем при аттестации в РПЛ.