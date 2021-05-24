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Глава Da Vinci Capital объявил о подаче иска к Telegram в Лондоне

Источник РБК, близкий к руководству компании, заявил, что после подачи иска представители Da Vinci Capital несколько раз пытались выйти на руководство Telegram с попыткой заключить мировое соглашение, однако топ-менеджмент компании «считает подобные иски абсурдными, поэтому не проявил интереса к переговорам».В источнике

С чего всё началось

Глава Da Vinci Capital объявил о подаче иска к Telegram в Лондоне

Управляющий партнер инвестиционного фонда Da Vinci Capital Олег Железко в интервью телеканалу РБК заявил о начале арбитражного процесса в Лондоне против Telegram.
РБК06:16

Подробнее о событии

Глава Da Vinci Capital рассказал о подаче иска к Telegram

Forbes11:01

Инвесторы TON подали в суд на Telegram из-за неудавшегося проекта

ТАСС10:12

Инвестор криптовалюты TON объяснил причину подачи иска к Telegram

Ведомости07:03

На Telegram подали в лондонский суд

Smotrim.ru08:42

Глава инвестфонда Da Vinci Capital подал иск к Telegram

Daily Storm07:06

Инвесторы криптовалюты TON подали иск к Telegram

REGNUM09:01

Глава Da Vinci Capital объявил о подаче иска к Telegram в Лондоне

РБК06:16
Интересное

Бывший президент Эстонии призвал дисквалифицировать Беларусь на ЧМ-2021

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Международной федерации хоккея на льду с шайбой (IIHF) следует отстранить сборную Беларуси от участия в Чемпионате мира-2021, который сейчас проходит в Латвии.
BetOn07:22

Убийцу девятилетней девочки в Нижегородской области приговорили к пожизненному заключению

Суд приговорил убийцу девятилетней девочки из Борского района Нижегородской области к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщили ТАСС в понедельник в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
ТАСС10:54

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Премьера исторической драмы "Седьмая симфония" состоится в новом сезоне в эфире телеканала "Россия 1". Ленту снимала компания Александра Роднянского и Сергея Мелькумова "Нон-Стоп Продакшн" и компания "58,5 Продакшн".
Российская газета08:41

Компания Toyota предлагает компенсировать затраты на заправку после покупки нового RAV4

По мнению представителей Toyota, действие программы Clean Assist позволит нарастить продажи паркетника RAV4, поскольку компания будет осуществлять владельцам кроссовера компенсацию за потраченные средства на заправку.
NaAvtotrasse.ru04:37

Аналитики назвали обгоняющие Москву по росту цен на жилье города

В 14 российских городах с апреля 2020 года по апрель 2021-го цены на жилье выросли сильнее, чем в столице, говорится в предоставленных «РБК-Недвижимости» материалах «индекса миграции», подготовленного аналитиками группы компаний SRG.
РБК07:30