Источник РБК, близкий к руководству компании, заявил, что после подачи иска представители Da Vinci Capital несколько раз пытались выйти на руководство Telegram с попыткой заключить мировое соглашение, однако топ-менеджмент компании «считает подобные иски абсурдными, поэтому не проявил интереса к переговорам».

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С чего всё началось Глава Da Vinci Capital объявил о подаче иска к Telegram в Лондоне Управляющий партнер инвестиционного фонда Da Vinci Capital Олег Железко в интервью телеканалу РБК заявил о начале арбитражного процесса в Лондоне против Telegram. РБК 06:16