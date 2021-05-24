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Общество

Глава Da Vinci Capital объявил о подаче иска к Telegram в Лондоне

Источник РБК, близкий к руководству компании, заявил, что после подачи иска представители Da Vinci Capital несколько раз пытались выйти на руководство Telegram с попыткой заключить мировое соглашение, однако топ-менеджмент компании «считает подобные иски абсурдными, поэтому не проявил интереса к переговорам».В источнике
РБК
BFM.ru
Ruposters.ru
Smotrim.ru
FBM.ru
Daily Storm

С чего всё началось

Глава Da Vinci Capital объявил о подаче иска к Telegram в Лондоне

Управляющий партнер инвестиционного фонда Da Vinci Capital Олег Железко в интервью телеканалу РБК заявил о начале арбитражного процесса в Лондоне против Telegram.
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