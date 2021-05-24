Глава Da Vinci Capital объявил о подаче иска к Telegram в Лондоне
Управляющий партнер инвестиционного фонда Da Vinci Capital Олег Железко в интервью телеканалу РБК заявил о начале арбитражного процесса в Лондоне против Telegram.
«Было достаточно много тяжелых коммуникационных моментов, и инвесторам было очень тяжело принять правильное решение о том, взять деньги обратно либо переконвертировать в кредит», — объяснил он.
Telegram взяла на себя обязательство до конца 2019 года запустить блокчейн-платформу TON, на создание которой привлекла у разных инвесторов $1,7 млрд.
Комиссия обвинила компанию в том, что выпускаемые ею токены по сути ценные бумаги, а значит их необходимо было зарегистрировать соответствующим образом.
С чего всё началось
Глава Da Vinci Capital объявил о подаче иска к Telegram в Лондоне
Управляющий партнер инвестиционного фонда Da Vinci Capital Олег Железко в интервью телеканалу РБК заявил о начале арбитражного процесса в Лондоне против Telegram.
РБК06:16