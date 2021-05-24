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Общество

Глава Da Vinci Capital объявил о подаче иска к Telegram в Лондоне

Управляющий партнер инвестиционного фонда Da Vinci Capital Олег Железко в интервью телеканалу РБК заявил о начале арбитражного процесса в Лондоне против Telegram.
РБК
«Было достаточно много тяжелых коммуникационных моментов, и инвесторам было очень тяжело принять правильное решение о том, взять деньги обратно либо переконвертировать в кредит», — объяснил он.
РБК
Telegram взяла на себя обязательство до конца 2019 года запустить блокчейн-платформу TON, на создание которой привлекла у разных инвесторов $1,7 млрд.
РБК
Комиссия обвинила компанию в том, что выпускаемые ею токены по сути ценные бумаги, а значит их необходимо было зарегистрировать соответствующим образом.
РБК
РБК
Ruposters.ru
Smotrim.ru
FBM.ru
Daily Storm

С чего всё началось

Глава Da Vinci Capital объявил о подаче иска к Telegram в Лондоне

Управляющий партнер инвестиционного фонда Da Vinci Capital Олег Железко в интервью телеканалу РБК заявил о начале арбитражного процесса в Лондоне против Telegram.
РБК06:16

Подробнее о событии

Инвестор криптовалюты TON объяснил причину подачи иска к Telegram

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Инвесторы TON подали в суд на Telegram из-за неудавшегося проекта

ТАСС10:12

Инвесторы криптовалюты TON подали иск к Telegram

REGNUM09:01

На Telegram подали в лондонский суд

Smotrim.ru08:42

Глава инвестфонда Da Vinci Capital подал иск к Telegram

Daily Storm07:06

Глава Da Vinci Capital рассказал о подаче иска к Telegram

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Глава Da Vinci Capital объявил о подаче иска к Telegram в Лондоне

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