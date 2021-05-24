Новый Mercedes-Benz C-Class доступен для заказа в России

На российском рынке новый Mercedes-Benz С-Class будет доступен с безальтернативным четырехцилиндровым бензиновым турбмомотором рабочим объемом 1,5 л, который в зависимости от модификации выдает 150 или 197 л.с. Начальная версия седана С180 со 150-сильным двигателем предлагается исключительно в заднеприводном исполнении и в одной комплектации Sport стоимостью 3 млн 590 тыс. рублей.