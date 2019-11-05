Глава Дагестана отметил, что в 2017–2018 годах поддержку из федерального бюджета в размере 718,6 млн руб. получили три реализуемых на территории региона проекта. При этом было создано 185 рабочих мест, а еще 136 планируется создать к 2020 году.

Глава Дагестана ответил на данные о неэффективности вложений в регион

Политика Ушел из жизни генерал-полковник Анатолий Ноговицын Сегодня, 5 ноября, скончался генерал-полковник Анатолий Ноговицын, освещавший в 2008 году ход конфликта в Южной Осетии.

Общество Как похищали персональные данные клиентов российских банков 5 ноября 2019 года в пресс-службе Альфа-банка сообщили ТАСС, что кредитная организация проводит внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов.

Экономика МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.

Интернет Компания Facebook обновила логотип Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.

Политика В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.

Политика План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.

Политика Путин поручил подготовить единые словари с нормами литературного языка Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка для использования всеми государственными структурами, школами и СМИ.

Экономика Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.

Здоровье Ведущие врачи массово уволились из свердловского онкодиспансера Врачи с мировым именем массово уволились из Свердловского онкодиспансера.

Политика В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Авто Названы способы определить реальный пробег автомобиля Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.

Политика Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру Президент России Владимир Путин задался вопросом, являются ли бакалавриат и магистратура просто «модной схемой» получения образования или в «этом есть какой-то смысл».

Шоу-бизнес Муж Лолиты озвучил причину развода с ней Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.

Хоккей Роман Ротенберг: «НХЛ опять не сможет приехать на Олимпиаду» Уже есть понимание, что, скорее всего, НХЛ опять не сможет приехать на Олимпиаду, потому что это не помещается в финансовую бизнес модель лиги.

Политика Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО Идею вступления Украины в НАТО поддержали все члены альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Кино Мэттью Макконахи предложили роль Харви Дента в новом «Бэтмене» Известному актёру Мэттью Макконахи предложили роль окружного прокурора Харви Дента в новом фильме о «Бэтмене».

Общество Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.

Футбол Андре Гомеш выписан из больницы Напомним, что на выходных игрок получил жуткий перелом правой лодыжки в матче 11-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма".

Общество «Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря Официальная церемония начала поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря, утверждает «Интерфакс», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Происшествия Московский школьник выстрелил в девушку на свидании В Москве 17-летний школьник выстрелил в девушку во время свидания.

Шоу-бизнес Жена Джигана подтвердила свою четвертую беременность Жена известного рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который подтвердил слухи о ее четвертой беременности.

Шоу-бизнес Богомолов красиво поздравил Собчак Режиссер поздравил супругу с днем рождения, а интернет-пользователи сочли поздравление очень красивым.

Гаджеты Apple предупредила об отключении старых iPhone от интернета 04.11.2019 Владельцам старых iPhone и iPad надо установить новое программное обеспечение, предупредила корпорация Apple на своем официальном сайте.