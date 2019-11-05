Экономика
РБКГлава Дагестана ответил на данные о неэффективности вложений в регион
Глава Дагестана отметил, что в 2017–2018 годах поддержку из федерального бюджета в размере 718,6 млн руб. получили три реализуемых на территории региона проекта. При этом было создано 185 рабочих мест, а еще 136 планируется создать к 2020 году.
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Политика
Ушел из жизни генерал-полковник Анатолий Ноговицын
Сегодня, 5 ноября, скончался генерал-полковник Анатолий Ноговицын, освещавший в 2008 году ход конфликта в Южной Осетии.
REGNUM 07:44
Общество
Как похищали персональные данные клиентов российских банков
5 ноября 2019 года в пресс-службе Альфа-банка сообщили ТАСС, что кредитная организация проводит внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов.
ТАСС 08:28
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК вчера в 13:34
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.
Коммерсантъ вчера в 17:18
Политика
В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа
Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.
Известия вчера в 18:36
Политика
План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря
Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.
RT на русском 09:54
Политика
Путин поручил подготовить единые словари с нормами литературного языка
Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка для использования всеми государственными структурами, школами и СМИ.
РИА Новости 08:23
Экономика
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Здоровье
Ведущие врачи массово уволились из свердловского онкодиспансера
Врачи с мировым именем массово уволились из Свердловского онкодиспансера.
Регион online 07:00
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент России Владимир Путин задался вопросом, являются ли бакалавриат и магистратура просто «модной схемой» получения образования или в «этом есть какой-то смысл».
Известия 10:46
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Российская газета 07:35
Хоккей
Роман Ротенберг: «НХЛ опять не сможет приехать на Олимпиаду»
Уже есть понимание, что, скорее всего, НХЛ опять не сможет приехать на Олимпиаду, потому что это не помещается в финансовую бизнес модель лиги.
Sport.ru 10:59
Политика
Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО
Идею вступления Украины в НАТО поддержали все члены альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
Газета.Ru 05:32
Общество
В Москве прошли два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Коммерсантъ вчера в 06:06
Кино
Мэттью Макконахи предложили роль Харви Дента в новом «Бэтмене»
Известному актёру Мэттью Макконахи предложили роль окружного прокурора Харви Дента в новом фильме о «Бэтмене».
OAnews 10:55
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Футбол
Андре Гомеш выписан из больницы
Напомним, что на выходных игрок получил жуткий перелом правой лодыжки в матче 11-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма".
Soccer.ru 09:59
Общество
«Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря
Официальная церемония начала поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря, утверждает «Интерфакс», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.
Коммерсантъ 08:14
Происшествия
Московский школьник выстрелил в девушку на свидании
В Москве 17-летний школьник выстрелил в девушку во время свидания.
Lenta.ru 10:19
Шоу-бизнес
Жена Джигана подтвердила свою четвертую беременность
Жена известного рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который подтвердил слухи о ее четвертой беременности.
Piter.tv 07:37
Шоу-бизнес
Богомолов красиво поздравил Собчак
Режиссер поздравил супругу с днем рождения, а интернет-пользователи сочли поздравление очень красивым.
Рамблер 06:20
Гаджеты
Apple предупредила об отключении старых iPhone от интернета
04.11.2019 Владельцам старых iPhone и iPad надо установить новое программное обеспечение, предупредила корпорация Apple на своем официальном сайте.
Портал Поиск вчера в 02:35
Общество
Звёзды гороскопа обещают насыщенные эмоции. Гороскоп с 4 по 10 ноября
Вторник, 5 ноября Сегодня гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Катунь 24 вчера в 01:15
Финансы
Белоруссия потратит $500 млн резервов на платежи по внешнему госдолгу
Министерство финансов Белоруссии в 2020 году направит на платежи по внешнему госдолгу $500 млн своих резервов.
RT на русском 08:40