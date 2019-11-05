Экономика
РБКГлава Дагестана ответил на данные о неэффективности вложений в регион
Глава Дагестана отметил, что в 2017–2018 годах поддержку из федерального бюджета в размере 718,6 млн руб. получили три реализуемых на территории региона проекта. При этом было создано 185 рабочих мест, а еще 136 планируется создать к 2020 году.
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Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд.
Газета.Ru 10:46
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Армия и оружие
Зеленский решил создать военную полицию
Президент Украины Зеленский потребовал создать военную полицию и до конца года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.
ИА Новороссия 12:45
Политика
США ужесточили санкции против Венесуэлы
Власти США ввели дополнительные санкции против Венесуэлы. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает федеральное казначейство США.
REGNUM 10:48
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Происшествия
Московский школьник выстрелил в девушку на свидании
В Москве 17-летний школьник выстрелил в девушку во время свидания.
Lenta.ru 10:19
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Российская газета 07:35
Общество
В Москве выставят на торги водительское удостоверение Брежнева
Документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование.
РИА Новости 12:08
Экономика
Тверская область увеличила ввод жилья на 75%
По данным ЦИАН, с января по сентябрь 2019 года в Тверской области было введено 425 тысяч квадратных метров жилья, что на 75% больше прошлогодних показателей.
Афанасий-бизнес 09:19
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Здоровье
В Минздраве рассказали о вреде табачного дыма для зрения детей
"Исследователи установили, что воздействие табачного дыма при пассивном курении (то есть тогда, когда член семьи курит в присутствии ребенка) вызывает истончение хориоидеи – сосудистой оболочки глаза", – говорится в сообщении.
Будущее России. Национальные проекты 04:36
Музыка
Путин прибыл в «Зарядье» на концерт оркестра Мариинского театра
Президент России Владимир Путин приехал на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, проходящий в парке "Зарядье" в Москве.
РЕН ТВ вчера в 14:20
Здоровье
Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Футбол
«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Лейпцигом» в ЛЧ
Телеканал Санкт-Петербург 11:55
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Спорт
Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко
Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.
Аргументы и Факты 02:35
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
РИА Новости 12:03
Общество
В Госдуме одобрили законопроект о вытрезвителях
Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник 5 ноября приняли в первом чтении законопроект о создании в России вытрезвителей.
Комсомольская правда 12:59
Авто
Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке
Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
Автоновости дня 02 ноября в 11:54
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru 06:06
Армия и оружие
Из Сербии вывезены российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-С»
После завершения российско-сербских учений «Славянский щит-2019» с территории Сербии в Россию возвращены зенитно-ракетные системы С-400 и ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-С», сообщает 5 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
REGNUM 10:41
Общество
На концерте Scorpions в Москве задержали участников Pussy Riot
На концерте группы Scorpions в Москве были задержаны два участника Pussy Riot.
Газета.Ru 12:43
Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".
РИА Новости 11:35
Космос
В США испытали новейший космический корабль
Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner.
Lenta.ru вчера в 11:11
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Чтобы избежать усугубления ситуации, врачи назвали первые симптомы онкологического заболевания печени, что поможет предотвратить плачевные последствия.
Актуальные Новости 10:54
Происшествия
Труп 14-летнего подростка, погибшего странной смертью, нашли на железной дороге
По одной из версий, погибшего подростка избили до смерти рядом с железной дорогой.
Регион online вчера в 04:18
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Экономика
На Украине оценили стоимость гектара земли после реформы
В свою очередь, при другой модели, которая предусматривают ограничения по количеству гектаров в одни руки и допуск к рынку иностранцев, первичная цена будет меньше — около $1,9, тыс. за гектар.
Rambler News Service 08:41