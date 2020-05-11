Коронавирус

ТАССТАССВ Дагестане вышли на плато по коронавирусу

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане, где подтверждено 2 772 случая заражения, остается сложной, сейчас в регионе вышли на плато по его распространению, заявил глава республики Владимир Васильев в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

Владимир Васильев: «В меньших масштабах мы повторяем сценарий Москвы по коронавирусной инфекции»

Кизилюртовские вести15:06

Глава Дагестана Владимир Васильев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в республике каналу «Россия 24»

РГВК Дагестан11:18

Владимир Васильев признал непростую ситуацию с внебольничной пневмонией в Дагестане

Черновик13:26

Васильев: Дагестан вышел на плато по коронавирусу, но и с пневмонией непросто

Молодежь Дагестана13:39

Дагестан вышел на плато по коронавирусу

ИсламДаг10:58

Владимир Васильев: «Мы уже подготовили ряд мер для поддержки самозанятых и предпринимателей»

Mirmol.ru10:48

В Дагестане вышли на плато по коронавирусу

ТАСС10:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 18:47, Ашберн
Спорт

Крупнейшая игровая выставка Е3 заменена на Guerrilla Collective

Онлайн-фестиваль начнется 6 июня. Крупнейшая игровая выставка Е3 в этом году не будет проведена из-за пандемии коронавируса.
NewInform 11:21
Общество

Путин поручил удвоить пособие по уходу за ребенком

В два раза будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком.
Российская газета 09:49
359
Кино

Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории

Отдельно Серкис отметил проработку сюжета нового проекта: "Я восхищен сценарием, который написал Мэтт".
Российская газета 09 мая в 09:59
28
Общество

В США от последствий COVID-19 умерли более 80 тысяч человек

В США число умерших от последствий коронавирусной инфекции 11 мая превысило 80 000 человек.
Ведомости 17:55
Политика

Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату

Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
Газета.Ru 16:20
67
Футбол

Жена Песьякова: «Футболисты в нынешней ситуации на рабов не смахивают»

Ксения, жена вратаря "Ростова" Сергея Песьякова, прокомментировала скандальную ситуацию с голкипером "Крыльев Советов" Евгением Фроловым, который раскритиковал правительство РФ.Начну с того, что в принципе странно, что он об этом говорит — футболисты в сегодняшней ситуации на рабов не смахивают, грех жаловаться, как говорится.
Soccer.ru 15:06
Общество

Новые выплаты для семей с детьми ввёл Владимир Путин

Президент России Владимир Путин ввёл новые выплаты для семей с детьми.
Псковская правда 10:01
Общество

В Подмосковье ограничения по работе предприятий продлили до 18 мая

Глава Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, 18 мая.
Аргументы и Факты 15:48
85
Происшествия

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:01
242
Авто

Новый купе-кроссовер Volkswagen впервые показали на фото

Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Тестовая сборка новинки уже стартовала на совместном заводе FAW-Volkswagen, а накануне портал Autohome опубликовал первые живые фотографии серийной версии Tayron X. Купеобразный кроссовер построен на базе "обычного" Tayron.
Новые автомобили 04:11
Футбол

Озил не будет продлевать контракт с «Арсеналом»

Бомбардир.ру 17:44
Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
75
Общество

В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски

За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
2K
Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
443
Общество

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
247
Общество

Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос вчера в 10:03
423
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
341
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
1,1K
Космос

Abell 2384: изгиб перемычки между двумя скоплениями галактик

AstroNews.ru 14:56
Финансы

Обозначены условия для усиления рубля

Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 02:17
80
Игры

Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI

Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru 10:56
6
Происшествия

Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию

Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости 13:05
34
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
654
Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
216
Общество

В Приморье режим самоизоляции продлили до 31 мая

Власти Приморья продлили режим самоизоляции на фоне коронавируса до 31 мая включительно, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 06:18
43
Фигурное катание

ISU изменил стоимость элементов в фигурном катании

Российская газета 15:44
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
854
Общество

Собянин назвал условия для нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране перечислил пять условий, при которых можно будет вернуться к нормальной жизни в условиях пандемии.
Известия 17:49
542
Шоу-бизнес

Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом

Газета.Ru 15:15
4
Политика

Путин заявил об окончании режима нерабочих дней с 12 мая

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по эпидемиологической ситуации в стране заявил о завершении периода нерабочих дней в стране.
Газета.Ru 09:15
5K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Абдуалиевич Васильев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Республики Дагестан с 9 сентября 2018. Член партии Единая Россия.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное