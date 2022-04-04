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Глава Deutsche Bank Зевинг заявил о риске рецессии при отказе от нефти и газа из России

Экономика Германии рискует столкнуться с рецессией в случае полного отказа от импорта нефти и газа из России, заявил глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг во время пресс-конференции.
РИА Новости
Зевинг отметил, что банки страны ожидают замедления экономики Германии примерно до 2% по итогам текущего года.
Finam.Ru
По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), годовая инфляция в стране, согласно предварительной оценке, ускорилась до рекордных за всю историю наблюдений 7,3% с 5,1% месяцем ранее.
Finam.Ru
В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний.
РИА Новости

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