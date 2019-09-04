Политика

ВедомостиВедомостиГлава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы

Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Соответствующий ответ главы администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хоффмана опубликован на сайте Госдумы.
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с чего всё началось

Главный офис Дойче Велле взял на себя ответственность за публикацию московского бюро

«Коммуникация с политическими институтами находится исключительно в компетенции Генеральной дирекции нашей телерадиокомпании, сотрудники нашего московского бюро не обладают необходимыми полномочиями в данном вопросе», — говорится в тексте документа, направленного Йоханнесом Хоффманном Василию Пискареву.
Государственная Дума РФ00:00

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DW отказалась участвовать в заседании комиссии Госдумы по вмешательству в дела России

RT на русском01:00

Deutsche Welle не стала участвовать в комиссии ГД по вмешательству

Московский Комсомолец01:07

DW отказалась от участия в заседании комиссии ГД по вмешательству в дела РФ

РИА Новости00:43

Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании вмешательства во внутренние дела РФ

Интерфакс00:22

Главный офис Дойче Велле взял на себя ответственность за публикацию московского бюро

Государственная Дума РФ00:00

Deutsche Welle не будет участвовать в заседаниях комиссии Думы по вмешательству в дела РФ

ТАСС00:44

Немецкая телекомпания Deutsche Welle отказалась участвовать в комиссии по вмешательству в дела России

Комсомольская правда01:42
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:34, Вашингтон
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 02 сентября в 18:48
Политика

Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске

REGNUM вчера в 06:58
Авто

Nissan презентовал обновленный Nissan Juke

Компания Nissan показала кроссовер Nissan Juke второй генерации.
Тарантас Ньюс вчера в 13:55
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Хоккей

ЦСКА обыграл «Ак Барс» в первом матче сезона КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над казанским «Ак Барсом» в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
МК-Спорт вчера в 16:26
Общество

Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Происшествия

В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси

Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Воронежа.
Вести.Ru 01:25
Политика

Песков отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.
РБК 02:14
Экономика

Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения.
RT на русском 01:52
Общество

Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО

В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru вчера в 12:18
Технологии

Росрыболовство планирует выращивать дораду в Черном море

Россия планирует начать выращивать рыбу дорада в Черном море, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук в кулуарах Восточного экономического форума.
РИА Новости 02:19
Футбол

«Ювентус» не включил Джана и Манджукича в заявку на Лигу чемпионов

Sport24.ru вчера в 15:30
Происшествия

Задержан подозреваемый в удушении женщины на северо-западе Москвы

Задержан подозреваемый в удушении женщины на северо-западе Москвы.
Вечерняя Москва 02:16
Происшествия

В турецком отеле утонула российская девочка

Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru вчера в 12:07
Экономика

Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Экономика

Индекс производственной активности США упал ниже 50 пунктов

Фондовые рынки в США начали сентябрь с обвала котировок. Инвесторов обеспокоил индекс деловой активности ISM в производственном секторе США.
РБК 01:58
Происшествия

В Китае 16 человек пострадали во время давки в торговом центре

Говорит Москва 00:48
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Здоровье

Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»

Министерство здравоохранения России планирует максимально быстро зарегистрировать лекарственный препарат против эпилепсии «Фризиум».
РБК вчера в 23:16
Космос

Роскосмос опроверг данные NASA об угрозе космического мусора для МКС

«Специалисты госкорпорации „Роскосмос“ и головного научного института ракетно- космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства, и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции», - сказано в сообщении ведомства.
Ридус вчера в 17:03
Игры

Borderlands 3 можно будет предзагрузить в Epic Games Store за 48 часов до релиза

Сегодня же 2K Games подтвердила, что предзаказавшие шутер на РС всё-таки смогут загрузить его на свои компьютеры до релиза — возможность появится приблизительно за 48 часов до выхода, то есть 11 сентября в 02:00 по московскому.
Игромания.ру вчера в 10:55
Теннис

Димитров обыграл Федерера и сыграет с Медведевым в полуфинале US Open

В полуфинале Димитров сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (5), встреча пройдет 6 сентября.
ТАСС 01:24
Политика

США ввели санкции против иранского космического агентства

Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС вчера в 14:24
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

RT на русском вчера в 07:00
Происшествия

Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25

Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Происшествия

Мощный взрыв разрушил три дома в пригороде Антверпена

В южном предместье Антверпена в Голландии произошел мощный взрыв. Три частных дома были разрушены в коммуне Вилрейк.
РЕН ТВ вчера в 07:43
Происшествия

В ДТП с автобусом под Волгоградом погиб один человек

Легковушка и автобус столкнулись утром в среду под Волгоградом, погиб один человек, шестеро получили ранения.
ТАСС 00:47
Происшествия

В Бурятии полицейские осуждены условно за пытки задержанных

В Бурятии трое полицейских, обвиняемые в пытках задержанных, получили условные сроки. Потерпевший хочет обжаловать решение суда.
Новый День вчера в 07:10
Здоровье

Чем волгоградцы смогут перекусить ночью без вреда для фигуры

Варены яйца даже съеденные ночью, в разумных количествах вреда фигуре не принесут.
Волгоград Онлайн вчера в 13:12
Политика

Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Newsweek.
Lenta.ru вчера в 21:19
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Василий Иванович Пискарёв
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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