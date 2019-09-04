«Коммуникация с политическими институтами находится исключительно в компетенции Генеральной дирекции нашей телерадиокомпании, сотрудники нашего московского бюро не обладают необходимыми полномочиями в данном вопросе», — говорится в тексте документа, направленного Йоханнесом Хоффманном Василию Пискареву.

с чего всё началось

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