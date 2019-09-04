Политика
ВедомостиГлава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Соответствующий ответ главы администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хоффмана опубликован на сайте Госдумы.
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с чего всё началось
«Коммуникация с политическими институтами находится исключительно в компетенции Генеральной дирекции нашей телерадиокомпании, сотрудники нашего московского бюро не обладают необходимыми полномочиями в данном вопросе», — говорится в тексте документа, направленного Йоханнесом Хоффманном Василию Пискареву.Государственная Дума РФ00:00
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Главный офис Дойче Велле взял на себя ответственность за публикацию московского бюро
Государственная Дума РФ00:00
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Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru вчера в 16:33
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика
В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает сообщение МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии».
РБК 06:52
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Армия и оружие
«Тайфун» превратили в машину сопровождения колонн с ядерным оружием
О новой разработке сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия "Ремдизель" Игорь Зарахович.
Российская газета 06:12
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74-х лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
РИА Новости 05:33
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции
«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.
RT на русском 04:48
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
Газета.Ru 06:53
Политика
Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
Известия 06:07
Политика
Памфилова заявила о высокой конкуренции на предстоящих выборах
Конкуренция на предстоящих выборах будет высокой, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании в среду.
РИА Новости 04:52
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Григорий Лепс перенес две операции
Известия 00:37
Политика
Рождаемость на Украине упала на 40%
Рождаемость на Украине за последние пять лет сократилась на 40%. Об этом сообщила новый министр здравоохранения страны Зоряна Скалецкая.
Известия 05:29
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями во второй раз
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов во второй раз станут родителями.
ОК! вчера в 04:27
Армия и оружие
Индия заказала у России оружия на $14,5 млрд
Индия заказала у России оружие и военную технику на $14,5 млрд, заявил глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:04
Общество
Samsung создаст челночные танкеры вместе со «Звездой»
Samsung в рамках соглашения предоставит судоверфи технические спецификации и документацию базового и детального проекта судов, а также поможет с разработкой рабочей конструкторской документации танкеров-челноков.
РБК 06:19
Музыка
Сергей Лазарев заплакал во время записи новой песни
Вечерняя Москва 03:24
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
РИА Новости 03:35
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Российская газета 02:51
Политика
Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом
Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru 04:03
Общество
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
РИА Новости 04:11
Экономика
ПФР предложил поменять механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил пересмотреть механизм выплат накопительных пенсий, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02 сентября в 03:22
Общество
Новому директору «Водоканала Петербурга» поставили задачи в Смольном
ГУП «Водоканалу» поставлены задачи по строительству новых объектов и ремонту существующей инфраструктуры, которые «предстоит решать не за счет роста тарифов, который не должен превышать 3%, а благодаря взятому курсу на экономию затрат и повышение эффективности», подчеркивают в Смольном.
REGNUM 06:41
Происшествия
14 млн за четыре письма: СКР предъявил обвинение менеджеру ИКЕА
28 августа в кафе на улице Чернышевского обвиняемый, по версии следствия, получил от представителя подрядчика 14 млн рублей и передал ему письма со своими подписями, после чего был задержан.
REGNUM 06:26