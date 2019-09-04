Политика

ВедомостиВедомостиГлава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы

Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Соответствующий ответ главы администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хоффмана опубликован на сайте Госдумы.
Читать в источнике
Комментировать66
с чего всё началось

Главный офис Дойче Велле взял на себя ответственность за публикацию московского бюро

«Коммуникация с политическими институтами находится исключительно в компетенции Генеральной дирекции нашей телерадиокомпании, сотрудники нашего московского бюро не обладают необходимыми полномочиями в данном вопросе», — говорится в тексте документа, направленного Йоханнесом Хоффманном Василию Пискареву.
Государственная Дума РФ00:00

Подробнее о событии

Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании вмешательства в российские выборы

Коммерсантъ04:22

DW отказалась участвовать в заседании комиссии Госдумы по вмешательству в дела России

RT на русском01:00

Руководитель Deutsche Welle отказался участвовать в работе комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ

Эхо Москвы03:00

Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании вмешательства во внутренние дела РФ

Интерфакс00:22

Главный офис Дойче Велле взял на себя ответственность за публикацию московского бюро

Государственная Дума РФ00:00

Deutsche Welle не будет участвовать в заседаниях комиссии Думы по вмешательству в дела РФ

ТАСС00:44

DW отказалась от участия в заседании комиссии ГД по вмешательству в дела РФ

РИА Новости00:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 05:34, Вашингтон
Технологии

МегаФон и Mail.ru Group запускают облачную «Платформу для бизнеса»

МегаФон активно развивает направление облачных решений: сегодня мы предоставляем не только инфраструктуру в облаке, но и удобные программные сервисы для управления бизнесом.
ИКС 04:30
Происшествия

На шахте в Донецке прогремел взрыв

РИА Новости 05:24
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Происшествия

Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25

Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Шоу-бизнес

Тарасов продает построенный с Бузовой особняк

Обнародованы данные о стоимости жилья футболиста Дмитрий Тарасов собрался продать роскошный дом, который начал строить, находясь в браке с Ольгой Бузовой.
WomanHit.ru 03:57
Политика

В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии

В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Происшествия

Российский мэр увидел про себя мемы и пожаловался в полицию

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».
Lenta.ru 05:20
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Происшествия

В суде Уфы экс-дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали

В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами.
Башинформ 02:42
Армия и оружие

Шойгу заявил о новой стадии развития российско-китайских отношений

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на встрече с зампредом Центрального военного совета Китая Чжаном Юся сделал заявление о том, что отношения между двумя странами вступают в новую стадию своего развития.
ПолитРоссия 05:25
Политика

Путин начинает визит в Монголию

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что визит Путина в Монголию посвящен участию в торжественных мероприятиях.
Политика Сегодня 02 сентября в 19:29
Общество

Жители России стали реже подавать милостыню

Жители России стали реже подавать милостыню.
REGNUM 04:25
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru вчера в 07:59
Происшествия

Военные нашли пропавшего 13 дней назад в приморском лесу подростка

Газета.Ru 01:19
Здоровье

Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»

Министерство здравоохранения России постарается провести регистрацию сильнодействующего лекарственного препарата «Фризиум» в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя.
Известия 00:53
Политика

Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Политика

Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи

Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.
Известия вчера в 23:58
Общество

Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный сообщил на странице в Instagram, что перенёс пятую операцию на позвоночнике, после которой пребывает в хорошем состоянии.
РИА Новости 04:11
Общество

ЦБ предупредил о новом способе хищения денег

Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости 01:46
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Происшествия

В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:25
Экономика

В ПФР предложили выплачивать накопительную пенсию единовременно

Специалисты ПФР предложили внести изменения в систему выплат накопительных пенсий.
Online47.ru 02 сентября в 00:14
Происшествия

Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии

Известный футболист, бывший игрок "Шальке-04", "Реала" и дортмундской "Боруссии" Кристоф Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии.
Газета.Ru 03:32
Общество

В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой

До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками.
Lenta.ru вчера в 11:09
Общество

Ruptly запустило проект «Дневник группы Дятлова: последняя страница»

Видеоагентство Ruptly запустило мультиплатформенный интерактивный проект «Дневник группы Дятлова: последняя страница», приуроченный к 60-летию гибели девяти туристов на перевале Дятлова.
RT на русском 01:06
Экономика

МЭР предлагает снизить стоимость банкротства физлиц в 20 раз

О необходимости уменьшить стоимость процедуры банкротства физлиц с 200 до 10 тысяч рублей заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Экономика сегодня 03:57
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

Лайнеры авиакомпаний "Аэрофлот" и Royal Flight столкнулись во время буксировки в аэропорту Шереметьево, сообщил источник РИА Новости.
РИА Новости вчера в 09:37
Здоровье

Женщина приняла опухоль мозга у дочери за аллергию

Gazeta.SPb 00:54
Единоборства

Хабиба перед боем с Порье в Абу-Даби охраняют люди с оружием

Нева Спорт 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Василий Иванович Пискарёв
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное