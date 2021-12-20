РИА НовостиГлава «Дом.РФ» Виталий Мутко: рост цен на жилье в 2022 году не превысит инфляциюГендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко в беседе с РБК заявил, что ситуация с ростом цен на жилье стабилизируется в 2022 году.РИА НовостиСреди причин резкого роста цен на жилье в прошлом году Мутко назвал повышение себестоимости строительства и подорожание рабочей силы.РИА НовостиВ госкомпании "Дом.РФ" прогнозируют, что в 2022 году будет выдано 1,4 миллиона ипотечных кредитов.ПРАЙМВ третьем квартале 2021 года Росреестр зарегистрировал 209,5 тыс. сделок с жильем в новостройках, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.РБКЧитать далееСвернутьЯмал-МедиаЯмал-МедиаВечерняя МоскваТелеканал 360°ПрофильТК ЗвездаРЕН ТВКомсомольская правдаПетербургский дневникРБКAmurMedia.ruГазета.RuЦарьградПодробнее о событииГлава «ДОМ.РФ» рассказал о перспективах роста цен на жильё в 2022 годуRT на русском18:43Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко: Цены на жилье будут расти не выше инфляцииРБК16:00Самое цитируемоеГлава Дом.РФ Мутко: цены на жилье в 2022 году войдут в нормальный циклLenta.ru17:35Глава «Дом.РФ» Мутко: рост цен на жилье в 2022 году не превысит инфляциюПРАЙМ17:52Глава «Дом.РФ» Мутко: цены на жилье в регионах в 2022 году будут расти не выше инфляцииТелеканал 360°17:44Мутко спрогнозировал рост цен на жилье в следующем году не выше инфляцииForbes17:36Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко: рост цен на жилье в 2022 году не превысит инфляциюРИА Новости18:37Показать ещёОценить191Поделиться