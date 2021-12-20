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Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко: рост цен на жилье в 2022 году не превысит инфляцию

Гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко в беседе с РБК заявил, что ситуация с ростом цен на жилье стабилизируется в 2022 году.
РИА Новости
Среди причин резкого роста цен на жилье в прошлом году Мутко назвал повышение себестоимости строительства и подорожание рабочей силы.
РИА Новости
В госкомпании "Дом.РФ" прогнозируют, что в 2022 году будет выдано 1,4 миллиона ипотечных кредитов.
ПРАЙМ
В третьем квартале 2021 года Росреестр зарегистрировал 209,5 тыс. сделок с жильем в новостройках, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
РБК

Подробнее о событии

Глава «ДОМ.РФ» рассказал о перспективах роста цен на жильё в 2022 году
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Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко: Цены на жилье будут расти не выше инфляции
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