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Глава «Дом.рф» Виталий Мутко: жилищный вопрос в России может быть решен к 2030 году

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Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что жилищный вопрос в России будет решен к 2030 году.
РБК
Глава «Дом.РФ» отметил, что квартирный вопрос в России «вечный», поскольку в стране «очень много аварийного фонда, очень много не обеспеченных жильем семей».
РБК
Мутко напомнил, что в России много аварийного жилья, а в очереди на квартиру стоят 4 млн человек.
Телеканал RTVI
Никогда еще государство так не поддерживало жилищное строительство».
Lenta.ru

С чего всё началось

Мутко назвал срок решения «вечного квартирного вопроса»
Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что жилищный вопрос в России будет решен к 2030 году. Об этом он сказал корреспонденту РБК на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он напомнил, что задачу разрешить проблему к этому сроку поставил президент Владимир Путин.
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