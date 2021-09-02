Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что жилищный вопрос в России будет решен к 2030 году. Об этом он сказал корреспонденту РБК на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он напомнил, что задачу разрешить проблему к этому сроку поставил президент Владимир Путин.
В числе внешних отличий «бондовского» внедорожника от прочих Defender — тормозные суппорты голубого оттенка Xenon Blue, черные легкосплавные диски, пороги с подсвечивающийся надписью с названием спецверсии и подсветка пространства перед водительской дверью с цифрами 007.
В соответствии с подписанным соглашением, Tractebel в партнёрстве с бельгийским ядерным центром SKC-CEN и французской компанией Orano (бывшая AREVA) наладит производство плутония-238 на французском заводе Ла-Аг, где этот изотоп будет извлекаться из материала, полученного в ходе облучения мишени из нептуния-237 на бельгийском исследовательском реакторе BR2 в Моле.