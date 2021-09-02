Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что жилищный вопрос в России будет решен к 2030 году. Об этом он сказал корреспонденту РБК на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он напомнил, что задачу разрешить проблему к этому сроку поставил президент Владимир Путин.

РБК 02:20