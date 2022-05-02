"Без российского газа мы вряд ли продержимся ближайшие две зимы - разве что за счет ущерба нашей промышленности и экономики. ... Так что я могу только предостеречь от газового эмбарго", - сказал Бирнбаум.
Немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью The Indian Express ранее заявил, что Евросоюз планирует прекратить импорт российского угля летом, до конца года страны ЕС будут отказываться и от российской нефти.
Поездка спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в Киев свидетельствует о стремлении Белого дома и дальше затягивать конфликт, сказала в комментарии Global Times китайский эксперт Лю Сян, вспомнив слова министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.
Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани в преддверии совета министров энергетики ЕС в Брюсселе заявил, что компаниям следует разрешить на временной основе платить за поставляемое из России топливо в рублях.