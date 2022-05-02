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Глава E.ON Бирнбаум: Германия вряд ли продержится без российского газа две ближайшие зимы

Глава немецкой энергетической компании E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что вводить эмбарго на российский газ опасно для экономики.
Lenta.ru
"Без российского газа мы вряд ли продержимся ближайшие две зимы - разве что за счет ущерба нашей промышленности и экономики. ... Так что я могу только предостеречь от газового эмбарго", - сказал Бирнбаум.
РЕН ТВ
Немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью The Indian Express ранее заявил, что Евросоюз планирует прекратить импорт российского угля летом, до конца года страны ЕС будут отказываться и от российской нефти.
RT на русском
В конце марта Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года, чтобы найти альтернативных поставщиков газа для снижения энергозависимости от России.
Lenta.ru

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Глава E.ON Бирнбаум: Германия вряд ли продержится без российского газа ближайшие две зимы
Газета.Ru10:34
Глава E.ON: Германия не перенесет зиму без газа из РФ
URA.Ru10:34
Глава E.ON: без импорта газа из России Германия едва ли продержится ближайшие две зимы
ПРАЙМ09:52
Глава концерна E.ON Бирнбаум: без российского газа ФРГ едва продержится ближайшие две зимы
RT на русском10:17
Глава крупнейшей энергетической компании Германии E.ON заявил, что страна не продержится и двух зим без импорта российского газа
РЕН ТВ10:06
Глава концерна E.ON: Германия едва ли продержится ближайшие две зимы без российского газа
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