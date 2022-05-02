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Глава E.ON: без российского газа Германия вряд ли продержится две ближайшие зимы

Глава крупнейшей немецкой энергетической компании Германии E.ON Леонард Бирнбаум предостерег власти от введения эмбарго на российский газ.
Коммерсантъ
Немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью The Indian Express ранее заявил, что Евросоюз планирует прекратить импорт российского угля летом, до конца года страны ЕС будут отказываться и от российской нефти.
RT на русском
Однако 30 апреля министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия и впредь не будет платить за поставки газа из России в рублях.
Коммерсантъ
Официальные лица ФРГ не раз выступали против эмбарго на газ из России.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Глава E.ON: без российского газа Германия вряд ли продержится две ближайшие зимы
Коммерсантъ11:02
Глава концерна E.ON: Германия едва ли продержится ближайшие две зимы без российского газа
РИА Новости09:54
Глава E.ON: Германия не перенесет зиму без газа из РФ
URA.Ru10:34
Глава концерна E.ON Бирнбаум: без российского газа ФРГ едва продержится ближайшие две зимы
RT на русском10:17
Глава крупнейшей энергетической компании Германии E.ON заявил, что страна не продержится и двух зим без импорта российского газа
РЕН ТВ10:06
Глава E.ON Бирнбаум: Германия вряд ли продержится без российского газа ближайшие две зимы
Газета.Ru10:34
Глава E.ON: без импорта газа из России Германия едва ли продержится ближайшие две зимы
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