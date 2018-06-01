Политика
ТАССГлава ЕАО хочет привлечь участников «Территории действий» к управлению регионом
Участники регионального проекта "Территория действий" станут кадровым резервом для обновления команды управления в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом в интервью ТАСС заявил новый врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 09:16, Ашберн
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира»
Политика
Песков назвал условие транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что транзит газа через Украину возможен при экономической и коммерческой целесообразности для «Газпрома».
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в ограблении 92-летней блокадницы
Молодой человек, подозреваемый в ограблении 92-летней жительницы блокадного Ленинграда, задержан сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге.
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Общество
Путин расширил территорию действия закона о самозанятых
Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Экономика
Пенсионерам рассказали о малоизвестной крупной ЕДВ
Российским пенсионерам рассказали о единовременной денежной выплате (ЕДВ), о которой знают немногие пожилые граждане.
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.
Авто
Назвали лучшее время года для покупки нового автомобиля
По мнению специалистов, раньше январь был лучшим месяцем для покупки нового автомобиля. Сейчас произошли некоторые изменения.
Общество
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Политика
Песков заявил о попытке Киева изменить коммюнике саммита в Париже
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил о попытке украинской стороны отредактировать согласованный заранее документ.
Политика
В Кремле назвали условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе
Для решения конфликта в Донбассе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо доминировать на политической арене Украины, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
Политика
Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Авто
Volkswagen Tharu назвали лучшим кроссовером в Китае
Согласно опросу, проведенному порталом Autohome, китайские автолюбители считают Volkswagen Tharu самой лучшей моделью в сегменте компактных кроссоверов.
Политика
СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона
Елисейский дворец попросил Россию передать Франции обнаруженные в Смоленске останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена, сообщает французское издание Point со ссылкой на источники.
Фигурное катание
Алина Загитова объяснила свои слова о приостановке карьеры
Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова объяснила свои слова о приостановке спортивной карьеры.
Политика
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Биатлон
Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Австрии
Норвежка Тириль Экхофф завоевала золото в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Армия и оружие
Сухопутные войска РФ получат «пластиковые» боеприпасы в 2020 году
В первом квартале 2020 года Сухопутные войска армии России примут на вооружение 30-миллиметровые артиллерийские боеприпасы с пластиковыми элементами.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала обнадеживающее заявление о ее здоровье
Послушницы монастыря пожелали артистке скорейшего выздоровления. Сестры из Горненского женского монастыря связались с семьей Заворотнюк.
Происшествия
Самолёт вернулся в аэропорт Иркутска из-за трещины в лобовом стекле
Самолет Ан-148 после взлёта вынужден был вернуться в аэропорт Иркутска из-за трещины в лобовом стекле.
Общество
Диетолог развеяла миф о пользе горячего чая при простуде
Горячий чай может только ухудшить состояние больного, уверена Елена Соломатина.
Здоровье
Названы 5 причин, почему здоровое питание и спорт не помогают похудеть
Названы пять основных причин, почему здоровое питание и спорт не помогают значительно похудеть, сообщает Ugpressa.ru.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве до понедельника, 16 декабря, из-за снега и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Шоу-бизнес
25-летняя Александра Бортич принимает поздравления с беременностью
Свободная одежда, «особенный взгляд» — поклонники актрисы Александры Бортич давно начали подозревать, что она находится в «интересном положении».
Происшествия
На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика
Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.