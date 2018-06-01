Политика

ТАССТАССГлава ЕАО хочет привлечь участников «Территории действий» к управлению регионом

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Участники регионального проекта "Территория действий" станут кадровым резервом для обновления команды управления в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом в интервью ТАСС заявил новый врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.
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Глава ЕАО хочет привлечь участников «Территории действий» к управлению регионом

ТАСС01:27

Курс на перемены: общественники ЕАО рассказали, чего ждут от врио губернатора Гольдштейна

EAOmedia.ru00:30
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