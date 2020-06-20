Политика
Газета.RuГлава ЕАО оценил перспективы объединения с Хабаровским краем
Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заявил, что в случае объединения с Хабаровским краем его регион может утратить национальную изюминку, передает РИА "Новости".
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Еврейская автономная область может утратить национальную изюминку в случае объединения с Хабаровским краем, и подобное слияние вряд ли даст людям комфорт, о котором стоит думать, принимая подобные решения, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.РИА Новостивчера в 20:29
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