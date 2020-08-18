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Глава ЕАО поблагодарил Мишустина за помощь из федерального бюджета

Выделение средств из федерального бюджета позволило Еврейской автономной области (ЕАО) закрыть ряд проблемных вопросов, заявил врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн во вторник в Благовещенске на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.В источнике
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ФедералПресс

Гольдштейн обсудил с Мишустиным годами копившиеся в ЕАО проблемы

ФедералПрессвчера в 09:03
Интерфакс - Россия

Врио губернатор ЕАО отметил значимость поддержки из федерального центра для сбалансирования бюджета региона

Интерфакс - Россиявчера в 23:01
Ридус

Глава ЕАО поблагодарил Мишустина за беспрецедентные меры поддержки региона

Ридусвчера в 07:26
REGNUM

Мишустину пожаловались на то, что Еврейскую АО недооценивают в РФ

REGNUMвчера в 04:21
ПРАЙМ

Глава ЕАО поблагодарил Мишустина за помощь из федерального бюджета

ПРАЙМвчера в 23:17
Взгляд.ру

Мишустин встретился с врио губернатора ЕАО в Благовещенске

Взгляд.рувчера в 07:45
Клуб регионов

Губернатор ЕАО Гольдштейн решил проблему с долгами по зарплатам бюджетников

Клуб регионоввчера в 22:11

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

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КПРФ вновь получила статус главной оппозиционной силы, считает «Голос»

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Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

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