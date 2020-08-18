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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Глава ЕАО поблагодарил Мишустина за помощь из федерального бюджета

Выделение средств из федерального бюджета позволило Еврейской автономной области (ЕАО) закрыть ряд проблемных вопросов, заявил врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн во вторник в Благовещенске на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.В источнике
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РИА Биробиджан

Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным

РИА Биробиджан05:15
Взгляд.ру

Мишустин встретился с врио губернатора ЕАО в Благовещенске

Взгляд.рувчера в 07:45
Клуб регионов

Губернатор ЕАО Гольдштейн решил проблему с долгами по зарплатам бюджетников

Клуб регионоввчера в 22:11
REGNUM

Мишустину пожаловались на то, что Еврейскую АО недооценивают в РФ

REGNUMвчера в 04:21
ПРАЙМ

Глава ЕАО поблагодарил Мишустина за помощь из федерального бюджета

ПРАЙМвчера в 23:17
Интерфакс - Россия

Врио губернатор ЕАО отметил значимость поддержки из федерального центра для сбалансирования бюджета региона

Интерфакс - Россиявчера в 23:01
Ридус

Глава ЕАО поблагодарил Мишустина за беспрецедентные меры поддержки региона

Ридусвчера в 07:26

В ФРГ заявили о непредсказуемых последствиях санкций против СП-2

Германию могут ждать непредсказуемые последствия, если она не примет ответных мер на санкции США в отношении «Северного потока – 2». Такое мнение выразила премьер-министр земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг в интервью WirtschaftsWoche.
Известиявчера в 16:30
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«Газпром» докупает суда для «Северного потока — 2»

Изначально судно под именем Bourbon Surf принадлежало международной компании Bourbon offshore, которая предоставляла свой флот для «Северного потока — 2». Однако в марте, как сообщало норвежское издание Sunnmotsposten, Bourbon Surf перешел в собственность кипрской Sevnor, у которой есть подразделения в Норвегии и России.
Евразия Daily05:02

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок

Приезжий из Казахстана, напавший в Анапе на 12-летнюю девочку, пока не может объяснить, что сподвигло его на этот поступок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
РИА Новости04:20
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