Глава ЕАО поблагодарил Мишустина за помощь из федерального бюджета
Выделение средств из федерального бюджета позволило Еврейской автономной области (ЕАО) закрыть ряд проблемных вопросов, заявил врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн во вторник в Благовещенске на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.В источнике
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