Экономика

REGNUMREGNUMГлава ЕЦБ: коронавирус таит опасность для работы финансовых рынков

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Ситуация коронавирусом COVID-19 рождает риски для экономического роста и функционирования финансовых рынков, заявила глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, 2 марта сообщается на официальном сайте организации.
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