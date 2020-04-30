Экономика

Ruposters.ruRuposters.ruГлава ЕЦБ предрекла беспрецедентный спад европейской экономики

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что экономику Евросоюза ожидает беспрецедентный спад. Причиной служит пандемия коронавируса и предпринимаемые в связи с ней меры безопасности. Общий ВВП еврозоны только за текущий год может упасть на 12%, уточнила она.
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Глава ЕЦБ предрекла беспрецедентный спад европейской экономики

Ruposters.ru09:55

Лагард предсказала беспрецедентный спад экономики Еврозоны

Газета.Ru09:26

Очередь за ЕЦБ

ПРАЙМ10:02

Лагард предрекла европейской экономике беспрецедентный спад из-за коронавируса

Интерфакс09:06
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Украинская Рада пожаловалась миру на «вооруженную агрессию России»

Киев, 30 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Верховная рада сегодня, 30 апреля, приняла обращение, осуждающее «вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».
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В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину

В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
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Лавров заявил об отсутствии прогресса в договоренностях по Донбассу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 30 апреля, заявил, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе улучшений нет.
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На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

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Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей

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Политика

Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии

Соединенные Штаты надавили на Саудовскую Аравию для прекращения ценовой войны на рынке нефти с Россией, а президент Дональд Трамп выдвинул саудовским лидерам ультиматум, передает Reuters.
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В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России

Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
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Топалов расплакался во время прямого эфира после травли Тодоренко

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Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
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Технологии

В РФ в июле начнутся клинические исследования вакцины от коронавируса

В РФ в июле начнутся клинические исследования вакцины от коронавируса, об этом сообщает ToDay News Ufa.
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Общество

Обязательный масочный режим вводится на Кубани

Обязательный масочный режим вводится в Краснодарском крае.
ЮГ Times 07:15
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Здоровье

Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину

Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
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Происшествия

Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге

Известия вчера в 20:31
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Общество

ВОЗ: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Россия вышла на плато по коронаувирусу.
iReactor 07:14
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Общество

Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом

Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
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Шоу-бизнес

Певица Лолита развелась с пятым мужем

Певица Лолита Милявская развелась со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
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Общество

Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу

Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
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Экономика

ВТБ привлекла стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес

Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно.
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Здоровье

МТС предоставит врачам три месяца бесплатной связи

МТС начала предлагать врачам и медицинским сотрудникам льготный тариф с бесплатной связью на три месяца, следует из SMS-уведомлений оператора, о которых сообщили сегодня пользователи соцсети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 09:19
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
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Политика

Лавров прокомментировал сообщения чешских СМИ об отравлении политиков

В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин.
РИА Новости 09:46
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Общество

Подмосковье вводит обязательное ношение масок

В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
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Армия и оружие

Минобороны предложило лишить генералов каракулевых шапок

Министерство обороны предложило запретить высшим офицерам носить каракулевые шапки.
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Общество

Мэрия опровергла сбой в работе цифровых пропусков в Москве

Департамент информационных технологий Москвы опровергает сообщения о сбое в работе системы оформления цифровых пропусков.
РБК 08:32
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Армия и оружие

Минобороны достроило шесть медицинских центров

Всего Минобороны построит 16 многофункциональных центров. Первые два, в Одинцове и Нижнем Новгороде, уже полностью готовы к работе.
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В омском «Авангарде» огласили решение по Хацею

По итогам заседания, в «Авангарде» огласили решение Евгению Хацею – директору по хоккейным операциям клуба.
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В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей

Подведомственное минздраву Саратовской области учреждение "Саратовский аптечный склад" отменило закупку 10 тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, а руководителя учреждения отстранили от работы, сообщил в четверг и.о. министра здравоохранения области Олег Костин.
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Процессор Intel Core i9-10900K может потреблять до 250 Вт

Как можно видеть, для Core i9-10900K значение PL2 составляет 250 Вт, для Core i7-10700K — 229 Вт, для Core i5-10600K — 182 Вт.
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Путин рассказал о генетическом культурном коде россиян

Россия всегда объединяла усилия для того, чтобы противостоять напастям "всем миром", это буквально в крови, в генетическом коде россиян.
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