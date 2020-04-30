Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что экономику Евросоюза ожидает беспрецедентный спад. Причиной служит пандемия коронавируса и предпринимаемые в связи с ней меры безопасности. Общий ВВП еврозоны только за текущий год может упасть на 12%, уточнила она.

Происшествия В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге. 359

Политика Лавров заявил об отсутствии прогресса в договоренностях по Донбассу Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 30 апреля, заявил, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе улучшений нет.

Политика Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии Соединенные Штаты надавили на Саудовскую Аравию для прекращения ценовой войны на рынке нефти с Россией, а президент Дональд Трамп выдвинул саудовским лидерам ультиматум, передает Reuters.

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 3,2K

Общество Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон. 80

Общество Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру». 381

Здоровье МТС предоставит врачам три месяца бесплатной связи МТС начала предлагать врачам и медицинским сотрудникам льготный тариф с бесплатной связью на три месяца, следует из SMS-уведомлений оператора, о которых сообщили сегодня пользователи соцсети «ВКонтакте».

Происшествия В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону. 211

Политика Лавров прокомментировал сообщения чешских СМИ об отравлении политиков В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин. 2

Общество Подмосковье вводит обязательное ношение масок В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома. 1,1K

Армия и оружие Минобороны достроило шесть медицинских центров Всего Минобороны построит 16 многофункциональных центров. Первые два, в Одинцове и Нижнем Новгороде, уже полностью готовы к работе. 6

Хоккей В омском «Авангарде» огласили решение по Хацею По итогам заседания, в «Авангарде» огласили решение Евгению Хацею – директору по хоккейным операциям клуба.

Общество В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей Подведомственное минздраву Саратовской области учреждение "Саратовский аптечный склад" отменило закупку 10 тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, а руководителя учреждения отстранили от работы, сообщил в четверг и.о. министра здравоохранения области Олег Костин. 1,2K