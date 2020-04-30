Экономика

Ruposters.ruRuposters.ruГлава ЕЦБ предрекла беспрецедентный спад европейской экономики

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что экономику Евросоюза ожидает беспрецедентный спад. Причиной служит пандемия коронавируса и предпринимаемые в связи с ней меры безопасности. Общий ВВП еврозоны только за текущий год может упасть на 12%, уточнила она.
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ЕЦБ ожидает снижение ВВП еврозоны до 12% в 2020 году

ТАСС11:52

Регулятор прогнозирует спад ВВП зоны евро на 5–12%

Коммерсантъ11:52

Лагард предсказала беспрецедентный спад экономики Еврозоны

Газета.Ru09:26

Глава ЕЦБ предрекла беспрецедентный спад европейской экономики

Ruposters.ru09:55

Лагард предрекла европейской экономике беспрецедентный спад из-за коронавируса

Интерфакс09:06

Очередь за ЕЦБ

ПРАЙМ10:02
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:29, Ашберн
Общество

В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу

Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:48
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Спорт

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
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Общество

Попова рассказала о сроках испытания вакцины от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет.
РИА Новости 10:22
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia 28 апреля в 06:29
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Общество

В ВОЗ предостерегли от резкого снятия ограничений

ВОЗ рекомендует странам при рассмотрении аспектов по смягчению мер физического дистанцирования тщательно оценить риски и преимущества по четырем основным областям на основе собственной оценки риска в реальном времени в стране, поскольку слишком ранние или слишком быстрые шаги могут нести риски нового возвращения сильной эпидемической волны, — передаёт РИА Новости её слова.
News.ru 11:44
Общество

В Совфеде назвали максимальный срок закрытия российских границ

О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газета.Ru 11:24
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Политика

Зеленский нашел для Саакашвили «другой формат работы»

Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с президентом, и они наши другой формат, в котором они будут работать.
Комсомольская правда 09:11
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Общество

Что изменится в жизни южноуральцев с мая 2020 года

С 1 мая банки не могут брать комиссии за переводы между физлицами через систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а комиссии за переводы на более крупные суммы Банк России ограничил 0,5 %, но не более 1500 рублей.
Южноуральская панорама 08:28
Общество

В Ростовской области введут обязательный масочный режим

Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
REGNUM 10:30
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Здоровье

ВОЗ собирает данные о развитии необычного заболевания у детей

Доктор ВОЗ Мария ван Керхоув обратилась к докторам по всему миру с просьбой быть готовыми столкнуться с таким заболеванием, а также подчеркнула, что данные о болезни будут собираться и анализироваться в ВОЗ для разработки стратегии лечения.
Газета.Ru 05:34
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Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 мая снизит процентные ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.
РИА Новости 10:44
8
Политика

Сергей Лавров прокомментировал дипломатический скандал в Чехии

Лавров акцентировал внимание на том, что в этот период ни один российский дипломат не приезжал в чешскую столицу.
Мир новостей 11:38
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Хоккей

КХЛ отказалась поднять потолок зарплат с 900 млн до 1,3 млрд рублей

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги не стал поднимать потолок зарплат для клубов с 900 млн до 1,3 млрд рублей, начиная с сезона-2020/21.
Интерфакс-Спорт 11:34
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Общество

Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу

Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно.
РБК 11:04
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Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Футбол

УЕФА планирует сохранить все принимающие Евро-2020 города

УЕФА намерен провести Евро-2020 в 12 городах континента, как и было запланировано до переноса турнира, передает РИА "Новости".
ProstoProSport 11:44
Политика

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
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Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
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Общество

Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
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Общество

Саратовский министр ушла в отставку после скандала с закупкой масок

Министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку на фоне скандала с закупкой медицинских масок.
РИА Новости 11:19
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Армия и оружие

На Украине обнаружили рекордный арсенал оружия и 100 тонн боеприпасов

Вечерний курьер 07:15
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Политика

Татарстан подготовит собственный план выхода из режима самоизоляции

Руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова заявила, что Татарстан подготовит собственный план выхода из режима самоизоляции до 5 мая.
Казанские ведомости 10:08
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Общество

Главврач Коммунарки высказался по поводу майских праздников

Главврач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко высказался по поводу наступающих майских праздников - доктор признался, что впервые ждет их очень сдержанно, хотя с детства любил.
Российская газета 12:04
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Финансы

Сбербанк дал прогноз по ключевой ставке на ближайшие годы

Аналитики Сбербанка поделились прогнозами относительно ключевой ставки, которая будет по итогам 2020 года и ближайших нескольких лет.
Национальная служба новостей 11:26
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Происшествия

В Иркутской области нашли чиновников, подозреваемых в поджоге леса

В Иркутской области нашлись чиновники администрации Усть-Кутского района, которых подозревают в поджоге леса, сообщила руководитель аппарата администрации Марина Косыгина.
Коммерсантъ 05:06
Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
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Политика

Порошенко записал видеообращение к Зеленскому

Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, в котором пожаловался на то, что его подозревают в госизмене.
РИА Новости 11:43
Общество

Ростовский губернатор отменил действие спецпропусков в период выходных

Действие документа определено с 23 апреля по 15 мая.
REGNUM 07:52
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