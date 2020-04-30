Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что экономику Евросоюза ожидает беспрецедентный спад. Причиной служит пандемия коронавируса и предпринимаемые в связи с ней меры безопасности. Общий ВВП еврозоны только за текущий год может упасть на 12%, уточнила она.

Общество В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона. 406

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Общество Попова рассказала о сроках испытания вакцины от коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет. 6

Общество В ВОЗ предостерегли от резкого снятия ограничений ВОЗ рекомендует странам при рассмотрении аспектов по смягчению мер физического дистанцирования тщательно оценить риски и преимущества по четырем основным областям на основе собственной оценки риска в реальном времени в стране, поскольку слишком ранние или слишком быстрые шаги могут нести риски нового возвращения сильной эпидемической волны, — передаёт РИА Новости её слова.

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Общество Что изменится в жизни южноуральцев с мая 2020 года С 1 мая банки не могут брать комиссии за переводы между физлицами через систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а комиссии за переводы на более крупные суммы Банк России ограничил 0,5 %, но не более 1500 рублей.

Общество В Ростовской области введут обязательный масочный режим Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев. 105

Здоровье ВОЗ собирает данные о развитии необычного заболевания у детей Доктор ВОЗ Мария ван Керхоув обратилась к докторам по всему миру с просьбой быть готовыми столкнуться с таким заболеванием, а также подчеркнула, что данные о болезни будут собираться и анализироваться в ВОЗ для разработки стратегии лечения. 10

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