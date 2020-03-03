Экономика

Вести.RuВести.RuГлава ЕЦБ увидела в коронавирусе угрозу для финансовых рынков

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард прокомментировала распространяющуюся по миру эпидемию коронавируса, указав ее как потенциальную угрозу для финансовых рынков.
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