Экономика
Вести.RuГлава ЕЦБ увидела в коронавирусе угрозу для финансовых рынков
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард прокомментировала распространяющуюся по миру эпидемию коронавируса, указав ее как потенциальную угрозу для финансовых рынков.
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Общество
Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Якутске могут ввести налог на собак
Для владельцев собак власти Якутска планируют ввести налог или сбор.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2943
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло на 31 до 2943, выздоровели более 47,2 тыс. человек.
Гаджеты
Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов
Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
Общество
Суд отменил приговор Константину Котову
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию
Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Биатлон
Пихлер прибыл в CAS для дачи показаний по делу российских биатлонисток
Бывший тренер сборной России Вольфганг Пихлер прибыл в Спортивный арбитражный суд для дачи показаний по делу биатлонисток Ольги Зайцевой и Яны Романовой, сообщает ТАСС.
Политика
В тульской дивизии ВДВ сменился командир
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф
«Сибирь» на чужом льду, с футбольным счётом: 2:0 обыграла «Автомобилист». Счёт был открыт под занавес первого периода.
Игры
Death Stranding выйдет на PC уже 2 июня
505 Games и Kojima Productions анонсировали дату выхода Death Stranding на РС — 2 июня.
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 4812 человек
Южная Корея во вторник сообщила о 600 новых случаях заражения коронавирусом.
Общество
В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу данных пассажиров силовикам
Рожкова не ответила "Медиазоне", передавал ли сервис данные журналиста силовикам.
Авто
Peugeot 208 признан лучшим автомобилем Европы 2020 года
Хоккей
Ничушкин набрал 100-е очко в НХЛ
На 13-й минуте Валерий Ничушкин сделал результатвиную передачу на Владислава Наместникова. Для Ничушкина это 100-е очко в НХЛ.
Энергетика
Белоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ
Белоруссия продолжит искать новые источники импорта нефти, но не откажется полностью от поставок сырья из России.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова впервые рассказала о смерти трехмесячной дочери
В 2018 году актриса Виктория Исакова стала мамой долгожданного ребенка.
Здоровье
Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками
Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Происшествия
В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
Стрела строительного крана упала и повисла на проводах прямо над проезжей частью в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Армия и оружие
ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Комиссия ООН уличила Воздушно-космические силы (ВКС) России в военных преступлениях в Сирии.
Политика
В Госдепе признали, что Россия не угрожает странам Балтии
"Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время", - заявил журналистам Гилмор, отвечая на вопрос о том, насколько реальна угроза со стороны РФ странам Балтии.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Происшествия
МАК назвал причину крушения Boeing в Бишкеке в 2017 году
Финансы
Курс евро достиг 75 рублей впервые за год
Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года. Курс доллара 2 марта 2020 года увеличился на 0,5% — до 67,2 рублей.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2020 года
Доступные лекарства 1 марта вступает в силу закон, который разрешает ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества, в том случае, если они жизненно необходимы пациентам.
Общество