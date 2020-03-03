Экономика
Вести.RuГлава ЕЦБ увидела в коронавирусе угрозу для финансовых рынков
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард прокомментировала распространяющуюся по миру эпидемию коронавируса, указав ее как потенциальную угрозу для финансовых рынков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 00:31, Ашберн
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Армия и оружие
Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии
Хоккей
Александр Овечкин: Ковальчук старается показывать свой максимум
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Игры
Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix
Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Хоккей
ХК «Торпедо» в первом матче плей-офф встретится с ЦСКА
Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» в плей-офф Кубка Гагарина 2 марта проведет первый матч с действующим обладателем трофея – московским ЦСКА.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Общество
WSJ: Трамп вновь призвал ФРС к понижению процентных ставок
В пятницу вечером, после завершения недели, ставшей для фондовых рынков худшей со времен финансового кризиса, председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с заявлением, в котором просигнализировал о готовности центрального банка понизить процентные ставки для защиты экономики США от последствий чрезвычайной ситуации в здравоохранении и приобретающего все больший охват замедления мировой экономики.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла на 7,1%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 7,1%, до $53,5 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.
Армия и оружие
Эрдоган исключил удары Турции по позициям России или Ирана в Сирии
Правительство Сирии закрыло воздушное пространство над провинцией Идлиб, после чего командование группировки Вооруженных сил России в Сирии заявило, что не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии.
Политика
ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции
Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Наука
Создан отечественный промышленный симулятор гидроразрыва пласта
В отечественную практику эксплуатации нефтегазовых месторождений технология гидроразрыва пласта (ГРП) начала внедряться еще в середине прошлого столетия.
Культура
Артист КВН Макаров стал ведущим нового шоу «Маска» на НТВ
Авто
Названы провоцирующие поломку двигателей ошибки водителей
Эксперты рассказали, какие распространенные ошибки приводят к поломке мотора автомобиля. Об этом передает информационное издание «74.ру».
Шоу-бизнес
Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь
32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева и 34-летний актер Данила Козловский стали родителями. Знаменитость родила возлюбленному дочь.
Происшествия
Мужчина пожаловался журналисту на жизнь и умер в прямом эфире
Житель Ирака умер в прямом эфире после того, как пожаловался журналисту на жизнь в стране.
Хоккей
Макдэвид обошел Панарина в гонке бомбардиров НХЛ
Стоит отметить что третьим в гонке бомбардиров идет Давид Пастрняк из "Бостон Брюинз" (91), тогда как лидером остается еще один представитель "Эдмонтона" Леон Драйзайтль (107).
Происшествия
Группу сотрудников ДПС задержали на Кубани за взятки
В Краснодарском крае пресекли деятельность преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов.
Происшествия
Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым
Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.
Общество
Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Путин заявил, что прошедшая неделя стала худшей для нефтяного рынка с 2008 года, однако текущий уровень цен назвал приемлемым.
Общество
Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
Политика
Супервторник в США: Трамп обвинил демократов в нечестной игре
Действующий президент Трамп заявил, что внутрипартийная борьба демократов направлена против неугодного им Берни Сандерса и обвинил Демократическую партию в нечестной игре.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Происшествия
В Астрахани на учительницу завели уголовное дело о растлении школьника
В Астрахани на 35-летнюю учительницу биологии возбудили уголовное дело по факту развратных действий в отношении несовершеннолетнего.
Общество
Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян
Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
Общество