Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард прокомментировала распространяющуюся по миру эпидемию коронавируса, указав ее как потенциальную угрозу для финансовых рынков.

Глава ЕЦБ увидела в коронавирусе угрозу для финансовых рынков

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