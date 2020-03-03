Экономика

Вести.RuВести.RuГлава ЕЦБ увидела в коронавирусе угрозу для финансовых рынков

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард прокомментировала распространяющуюся по миру эпидемию коронавируса, указав ее как потенциальную угрозу для финансовых рынков.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лагард считает, что коронавирус создает риски для работы финансовых рынков

ТАССвчера в 17:37

ЕЦБ готов принять необходимые меры в связи с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 17:41

ЕЦБ готов принять меры против влияния коронавируса на экономику

Газета.Ruвчера в 17:00

Глава ЕЦБ увидела риски для работы финансовых рынков из-за коронавируса

РБКвчера в 18:22

Глава ЕЦБ предупредила об угрозе коронавируса для финансовых рынков

Взгляд.рувчера в 18:37

Лагард: Распространение COVID-19 создает риски для экономических перспектив

ПРАЙМвчера в 17:02

Глава ЕЦБ заявила о рисках в экономике в связи с эпидемией коронавируса

REGNUMвчера в 23:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 00:31, Ашберн
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
РИА Новости вчера в 15:39
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru вчера в 19:42
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Армия и оружие

Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии

Piter.tv вчера в 00:30
Хоккей

Александр Овечкин: Ковальчук старается показывать свой максимум

Советский спорт вчера в 01:07
Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости вчера в 05:30
Игры

Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix

Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.
Live24 вчера в 06:00
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Хоккей

ХК «Торпедо» в первом матче плей-офф встретится с ЦСКА

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» в плей-офф Кубка Гагарина 2 марта проведет первый матч с действующим обладателем трофея – московским ЦСКА.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 00:03
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Общество

WSJ: Трамп вновь призвал ФРС к понижению процентных ставок

В пятницу вечером, после завершения недели, ставшей для фондовых рынков худшей со времен финансового кризиса, председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с заявлением, в котором просигнализировал о готовности центрального банка понизить процентные ставки для защиты экономики США от последствий чрезвычайной ситуации в здравоохранении и приобретающего все больший охват замедления мировой экономики.
ПРАЙМ вчера в 07:04
Энергетика

Цена нефти Brent выросла на 7,1%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 7,1%, до $53,5 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.
ТАСС вчера в 21:03
Армия и оружие

Эрдоган исключил удары Турции по позициям России или Ирана в Сирии

Правительство Сирии закрыло воздушное пространство над провинцией Идлиб, после чего командование группировки Вооруженных сил России в Сирии заявило, что не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии.
Газета.Ru вчера в 15:33
Политика

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля.
РБК 00:25
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле

Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Актуальные Новости вчера в 00:22
Наука

Создан отечественный промышленный симулятор гидроразрыва пласта

В отечественную практику эксплуатации нефтегазовых месторождений технология гидроразрыва пласта (ГРП) начала внедряться еще в середине прошлого столетия.
Наука и жизнь вчера в 11:43
Культура

Артист КВН Макаров стал ведущим нового шоу «Маска» на НТВ

Культуромания вчера в 00:24
Авто

Названы провоцирующие поломку двигателей ошибки водителей

Эксперты рассказали, какие распространенные ошибки приводят к поломке мотора автомобиля. Об этом передает информационное издание «74.ру».
iReactor вчера в 22:17
Шоу-бизнес

Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь

32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева и 34-летний актер Данила Козловский стали родителями. Знаменитость родила возлюбленному дочь.
Телепрограмма вчера в 09:12
Происшествия

Мужчина пожаловался журналисту на жизнь и умер в прямом эфире

Житель Ирака умер в прямом эфире после того, как пожаловался журналисту на жизнь в стране.
Lenta.ru вчера в 23:33
Хоккей

Макдэвид обошел Панарина в гонке бомбардиров НХЛ

Стоит отметить что третьим в гонке бомбардиров идет Давид Пастрняк из "Бостон Брюинз" (91), тогда как лидером остается еще один представитель "Эдмонтона" Леон Драйзайтль (107).
Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

Группу сотрудников ДПС задержали на Кубани за взятки

В Краснодарском крае пресекли деятельность преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов.
РБК вчера в 14:10
Происшествия

Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым

Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.
RT на русском 00:18
Общество

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Путин заявил, что прошедшая неделя стала худшей для нефтяного рынка с 2008 года, однако текущий уровень цен назвал приемлемым.
РБК 01 марта в 12:05
Общество

Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
РИА Новости вчера в 17:19
Политика

Супервторник в США: Трамп обвинил демократов в нечестной игре

Действующий президент Трамп заявил, что внутрипартийная борьба демократов направлена против неугодного им Берни Сандерса и обвинил Демократическую партию в нечестной игре.
Вести.Ru вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru вчера в 06:00
Происшествия

В Астрахани на учительницу завели уголовное дело о растлении школьника

В Астрахани на 35-летнюю учительницу биологии возбудили уголовное дело по факту развратных действий в отношении несовершеннолетнего.
Kazanfirst.ru вчера в 16:40
Общество

Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян

Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
Российская газета вчера в 22:05
Общество

Кассационный суд отменил приговор Константину Котову

Ведомости вчера в 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное