Специалисты профильного интернет-портала ithome.com сообщают, что китайский графический ускоритель Fenghua No.1, разработанный компанией Xindong Technology и Innosilicon успешно прошел сертификацию на соответствие требования операционной системы Tongxin UOS, которую заказали у Tongxin правительство КНР.
«Президент Турции Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин в ходе переговоров по телефону договорились, что следующая встреча переговорных команд России и Украины состоится в Стамбуле», — приводит сообщение РИА Новости.