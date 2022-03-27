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Глава ЕЦБ заявила, что импорт энергоносителей из России в ЕС нельзя заменить в одночасье

Импорт энергоносителей из России в страны еврозоны, который составляет около 22%, нельзя заменить в одночасье на поставки из других стран.
ТАСС
По словам главы ЕЦБ, примерно 22 процента импорта энергоносителей в еврозону приходится на Россию.
Lenta.ru
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.
ТАСС
Страны Запада ввели новые антироссийские санкции после начала специальной военной операции РФ по денацификации Украины.
ФАН

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Глава ЕЦБ: Импорт энергоносителей из России в ЕС нельзя заменить в одночасье
Life.ru10:23
Президент ЕЦБ заявил, что импорт энергоносителей из России вряд ли будет восполнен в одночасье
RB Новости08:18
Глава ЕЦБ Лагард заявила, что заменить импорт энергоносителей из России в одночасье нельзя
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Глава ЕЦБ считает невозможной резкую замену импорта российских энергоносителей
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Глава ЕЦБ: импорт энергоносителей из РФ в ЕС нельзя заменить в одночасье
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Глава ЕЦБ заявила, что импорт энергоносителей из России в ЕС нельзя заменить в одночасье
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