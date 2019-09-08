Футбол
РБКГлава Эквадора предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ-2030
Президент Эквадора Ленин Морено предложил Колумбии и Перу совместно провести чемпионат мира по футболу в 2030 году. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 05:41, Вашингтон
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
BFM.ru вчера в 17:25
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета 01:18
Футбол
Утверждены даты матчей «Зенита» с ЦСКА, «Спартаком» и «Локомотивом»
Российская Премьер-лига утвердила расписание игр в чемпионате страны по футболу с 9-го по 19-й туры.
78.ru 01:43
Происшествия
В Ленобласти таксист открыл стрельбу по напавшим на него клиентам
Во Всеволожском районе Ленинградской области 24-летний таксист обстрелял двух напавших на него клиентов, один из них оказался в больнице.
Российская газета 05:17
Культура
Бегбедер поспорил с Мединским о комиксах
Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что комиксы нужны тем, «кто плохо умеет читать».
Культуромания вчера в 10:05
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Политика
Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что отменил встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани после теракта в Кабуле.
Газета.Ru вчера в 19:36
Космос
Конец света 2019: правда ли, что к Земле летит огромный астероид
Будет ли конец света 3 октября ТАСС со ссылкой на Центр исследований околоземных объектов NASA сообщает: астероид 2007 FT3 приблизится к Земле 3 октября и пролетит мимо на расстоянии 139 млн километров.
Алтапресс вчера в 22:12
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня вчера в 14:23
Здоровье
Медики назвали симптомы синдрома поликистозных яичников
Медики назвали симптомы синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), на которые обязательно стоит обратить внимание.
Актуальные Новости 05:04
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Шоу-бизнес
Елена Летучая поделилась секретами своей диеты
Телеведущая Елена Летучая в Instagram рассказала о своей диете, которая уже много лет позволяет ей находиться в прекрасной форме.
Телепрограмма вчера в 05:19
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Происшествия
На участке в Волгограде умер кандидат в депутаты облдумы
В Волгограде в единый день голосования на участке умер кандидат в депутаты областной думы.
Московский Комсомолец 05:27
Футбол
Людовик Жюли вернулся в «Монако»
Экс-полузащитник сборной Франции Людовик Жюли вернулся в «Монако», сообщается на официальном сайте монегасков.
Sport24.ru вчера в 23:53
Политика
В Ингушетии избрали нового главу региона
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Политика
В работе электронного голосования на выборах в Москве произошел сбой
Система дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу, сообщил замглавы департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
Московский Комсомолец 05:14
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru вчера в 15:58
Политика
В СПЧ заявили, что «Голос» дезинформирует избирателей о данных по нарушениям на выборах
"Коллеги немного дезинформируют избирателей с ситуацией вокруг выборов, которые сегодня проходят в Москве и на территории РФ", - отметил Борисов.
ТАСС 05:04
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Происшествия
На улицах Канады появились пьяные еноты
В Канаде местные жители обнаружили на дорогах енотов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Discover24 вчера в 05:08
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Lenta.ru 04:46
Здоровье
Врачи рассказали о внешних признаках проблем с печенью
Некоторые изменения внешности человека могут свидетельствовать о наличии у него проблем с печенью, утверждают 8 сентября специалисты «Медикфорума».
REGNUM 01:31
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45