Футбол

РБКРБКГлава Эквадора предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ-2030

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Президент Эквадора Ленин Морено предложил Колумбии и Перу совместно провести чемпионат мира по футболу в 2030 году. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
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Глава Эквадора предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ по футболу в 2030 году

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