Будьте в Плюсе

Глава «Энергоатома» Котин: ВСУ могут перебить ЛЭП, ведущие к Запорожской АЭС

Как отметил руководитель «Энергоатома», если Россия решит отключить Запорожскую АЭС от украинской системы энергоснабжения, то в действие могут вступить украинские войска.
Военное обозрение
Вооруженные силы Украины в состоянии перебить линии электропередачи (ЛЭП), которые ведут на Запорожскую АЭС в городе Энергодаре.
Военное обозрение
Заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что «украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности», пишет RT.
Известия
В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.
Известия

Подробнее о событии

Глава украинского «Энергоатома» пообещал уничтожение ЛЭП Запорожской АЭС
ИА Красная Весна09:26
Украинские атомщики разрешили ВСУ перебить линии электропередачи на Запорожской АЭС
Новый День07:55
На Украине пригрозили перебить ведущие на Запорожскую АЭС линии электропередач
Военное обозрение08:50
Глава Энергоатома грозит перебить ЛЭП, ведущие к Атомной электростанции Запорожья
Smolnarod.ru08:12
Глава «Энергоатома» Котин: ВСУ могут перебить ЛЭП, ведущие к Запорожской АЭС
Известия08:57

Интересное

Представитель ФРГ Хебештрайт заявил о планах ЕС обсудить прекращение выдачи виз россиянам

Евросоюз обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.
Lenta.ru08:46

Хакеры Killnet объявили о взломе сайта Lockheed Martin, производящей РСЗО HIMARS

Российская хакерская группировка Killnet объявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая, в частности, производит системы залпового огня HIMARS.
РИА Новости05:28

В Петербурге задержан возможный убийца порноактрисы Анастасии Гришман

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман.
Российская газета09:02

«Известия»: Центробанку предложили блокировать переводы свыше 10 000 рублей

Представители Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России предложили замораживать переводы свыше 10 000 руб. для борьбы с мошенниками, сообщает газета «Известия».
Ведомости06:23

На Донбассе во время наступления танки T-72 прикрывают системы ТОС-1А «Солнцепек»

Имеющихся боевых средств на борту ТОС-1А "Солнцепек" не хватает для отражения неприятельских сил.
Yakutsk.ru09:31

WP: украинский чиновник заявил о причастности спецназовцев к взрывам на авиабазе в Крыму

К взрывам на авиабазе в Крыму, в результате которых пострадали 14 человек, причастны украинские спецназовцы.
Lenta.ru08:55

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что не простит Санду издевательства над его матерью

Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешнего лидера страны Майю Санду в содействии издевательствам над его матерью и заявил, что «такие вещи не прощаются и не забываются».
Lenta.ru09:26

Глава «Булгаргаза» Йоцов принял за шутку письмо «Газпрома» об оплате газа из РФ в рублях

Директор компании "Булгаргаз" Людмил Йоцов во время заседания Комиссии по энергетическому и водному регулированию (КЕВР), где обсуждалось предложение организации повысить цены на газ в августе сразу на 60%, признался, что воспринял официальное письмо компании "Газпром экспорт" об оплате газа из России в рублях как шутку.
Газета.Ruвчера в 15:48

Соучредитель Amnesty International Вестберг уволился из-за доклада о преступлениях ВСУ

Соучредитель шведского офиса Amnesty International Пер Вестберг уволился из-за несогласия с докладом правозащитников о преступлениях Вооруженных сил Украины.
РИА Новости09:35

Глава «Энергоатома» Котин допустил, что ВСУ могут обстрелять ЛЭП на Запорожской АЭС

Глава компании "Энергоатом" (оператора украинских АЭС) Петр Котин не исключил, что украинские войска могут обстрелять линии электропередачи на Запорожской АЭС в случае ее подключения к энергосистеме России.
РИА Новости08:36