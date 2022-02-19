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Глава ЕК: Евросоюз пока не сможет заменить поставки российского газа на СПГ

Евросоюз в ближайшее время не сможет заменить российский газ поставками сжиженного природного газа (СПГ) из США.
Известия
«В ближайшее время мы не сможем заместить поставки газа из России на СПГ, который нам поставляют наши ближайшие друзья, в частности США», — сказала фон дер Ляйен.
Общественная служба новостей
Объем поставок газа из Российской Федерации в Европу сократился в середине 2021 года.
Экономика сегодня
Цена газа в Европе подскочила на 39% с 15 декабря по 22 декабря и достигла впервые в истории отметки 2220 долларов за тысячу кубометров.
Smotrim.ru

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