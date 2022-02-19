Глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья написал в своем блоге в Twitter, что США развязали против России пропагандистскую истерию и выступил против расширения Североатлантического альянса к границам РФ.
Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Будапештский меморандум, согласно которому ядерные государства выступают гарантами территориальной целостности Украины, не имеет юридических обязательств.
Москва в ближайшее время направит в Берлин материалы о массовых захоронениях в Донбассе после слов канцлера ФРГ Олафа Шольца о смехотворности утверждений, что на юго-востоке Украины происходит геноцид, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.