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Глава ЕК: Евросоюз рассматривает санкции против банковского сектора и энергетики России

Евросоюз разрабатывает шестой пакет санкций, который будет касаться российского банковского сектора и энергетики, заявила
 глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Frank Media
Как сообщила фон дер Ляйен, Еврокомиссия сейчас «находится в процессе разработки умных механизмов», благодаря которым следующий пакет санкций затронет российскую нефть.
РБК
Пятый пакет антироссийских санкций Евросоюз принял 8 апреля.
РЕН ТВ
В ответ на действия России страны Запада (США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Япония) объявили о новых, более жестких, санкциях против РФ, в том числе финансово-экономического характера.
Росбалт
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