Lenta.ruГлава ЕК Урсула фон дер Ляйен считает, что западные санкции приведут к дефолту в РоссииГлава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что западные санкции приведут к дефолту в России.Lenta.ru"Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70%", - заявила фон дер Ляйен.ТАСССогласно данным Минфина РФ, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России составлял $59,5 млрд, в том числе задолженность по внешним облигационным займам - $38,97 млрд.ТАССВ Кремле считают, что в России нет предпосылок для дефолта.URA.RuЧитать далееСвернутьКурьер. Среда. БердскКурьер. Среда. БердскREGNUMКомсомольская правдаГазета.RuЭкономика сегодняИзвестияRB НовостиФАНПрофильРамблерСтрана Советов on-lineПолитика СегодняРосбалтБизнес журналПодробнее о событииГлава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что дефолт в России является «лишь вопросом времени»Газета.Ru08:09Глава Еврокомиссии считает дефолт России вопросом времениКоммерсантъ08:51Глава Еврокомиссии: дефолт в России неизбеженURA.Ru08:14Глава ЕК фон дер Ляйен утверждает, что санкции Запада приведут к дефолту в РоссииРИА Новости08:55Председатель Еврокомиссии заявила, что России грозит дефолт из-за санкцийКомсомольская правда07:41Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен считает, что западные санкции приведут к дефолту в РоссииLenta.ru07:33Глава Еврокомиссии заявила, что дефолт в России является «лишь вопросом времени»ТАСС06:55Показать ещёОценить1,3KПоделиться