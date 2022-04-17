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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен считает, что западные санкции приведут к дефолту в России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что западные санкции приведут к дефолту в России.
Lenta.ru
"Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70%", - заявила фон дер Ляйен.
ТАСС
Согласно данным Минфина РФ, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России составлял $59,5 млрд, в том числе задолженность по внешним облигационным займам - $38,97 млрд.
ТАСС
В Кремле считают, что в России нет предпосылок для дефолта.
URA.Ru

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