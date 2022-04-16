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Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз обсуждает санкции против российской энергетики и банков

В Евросоюзе продолжают рассматривать меры в отношении банковского сектора и энергетики, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с немецкой газетой Bild am Sonntag
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РИА Новости
Как сообщила фон дер Ляйен, Еврокомиссия сейчас «находится в процессе разработки умных механизмов», благодаря которым следующий пакет санкций затронет российскую нефть.
РБК
8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.
RT на русском
В то же время часть зарубежных стран отказались поддерживать санкции против России, введенные Евросоюзом и США.
Lenta.ru

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