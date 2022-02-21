Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах по телевизору наблюдал за соревнованиями в женском одиночном фигурном катании и отреагировал так же, как и большая часть мира Он был шокирован, обеспокоен, зол, - пишет Дэн Уетцел для Yahoo Sports.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Россией, поскольку считает, что это позволит Киеву отказаться от выполнения Минских соглашений, сообщают источники издания «Страна.ua».