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Глава ЕК фон дер Ляйен: экономические санкции остаются главным рычагом давления на Россию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала ARD заявила
 о готовности Запада ударить по "самому слабому месту" России в случае "вторжения" на Украину.
РИА Новости
«Финансовые санкции будут означать, что Россия будет практически отрезана от международных финансовых рынков», — отметила фон дер Ляйен.
РБК
По данным телеканала, глава ЕК надеется угрозой санкций отговорить Москву от возможного плана нападения на Украину, а также стимулировать дальнейшие переговоры.
ТАСС
С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит "крупномасштабное вторжение" на Украину.
Газета.Ru

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