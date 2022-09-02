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Глава ЕК фон дер Ляйен: пришло время ввести лимит цены на импорт российского газа в Европу

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает возможным ввести предельную цену на поставки в Европу российского трубопроводного газа, сообщает Рейтер ТВ со ссылкой на комментарий политика журналистам в Мурнау.
РИА Новости
В настоящее время Еврокомиссия разрабатывает меры для сдерживания цен на энергорынке ЕС.
Газета.Ru
На фоне роста цен на газ и опасений насчет полного прекращения поставок из России в Европе начался газовый кризис, власти многих стран призвали жителей экономить энергоресурсы.
РБК
Аналогичное решение страны G7 могут принять по ценам на российскую нефть.
Фонтанка.Ру

Подробнее о событии

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: необходимо ввести потолок цен на газ из России
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Глава ЕК фон дер Ляйен: пришло время ввести лимит цены на импорт российского газа в Европу
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Страны Запада намерены ввести предельные цены не только на российскую нефть, но и на газ
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Фон дер Ляйен допустила потолок цен на российский газ на европейском уровне
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