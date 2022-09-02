Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает возможным ввести предельную цену на поставки в Европу российского трубопроводного газа, сообщает Рейтер ТВ со ссылкой на комментарий политика журналистам в Мурнау.
Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что программа параллельного импорта в России будет продлена до конца 2023 года наряду с другими мерами, способствующими поддержке ввоза товаров в страну.
Министерство юстиции включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, музыканта и телеведущего Андрея Макаревича*, украинского журналиста Дмитрий Гордона* и журналистку Катерину Гордееву*, следует из перечня на сайте ведомства.
Страны G7 объявили о намерении создать "широкую коалицию" для совместного введения потолка цен на российскую нефть, говорится в заявлении министров финансов стран "группы семи", опубликованном в пятницу.
В немецкой компании Siemens Energy, которая обслуживает турбины для газопровода «Северный поток», не увидели в заявлении «Газпрома» о прекращении прокачки технических причин, сказал РБК представитель компании.