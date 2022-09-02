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Глава ЕК фон дер Ляйен: пришло время ввести лимит цены на импорт российского газа в Европу

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает возможным ввести предельную цену на поставки в Европу российского трубопроводного газа, сообщает Рейтер ТВ со ссылкой на комментарий политика журналистам в Мурнау.
РИА Новости
В настоящее время Еврокомиссия разрабатывает меры для сдерживания цен на энергорынке ЕС.
Газета.Ru
Аналогичное решение страны G7 могут принять по ценам на российскую нефть.
Фонтанка.Ру
Москва, в свою очередь, ввела новый механизм оплаты газа для «недружественных государств» в рублях.
РБК

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