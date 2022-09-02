Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает возможным ввести предельную цену на поставки в Европу российского трубопроводного газа, сообщает Рейтер ТВ со ссылкой на комментарий политика журналистам в Мурнау.
Потери вооруженных формирований киевского режима в ходе боевых действий против России насчитывают несколько сотен тысяч человек, заявил 2 сентября бывший замглавы киевского Совбеза, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос интернет-изданию UMN.
Финская компания Huhtamaki, которая занимается производством одноразовой посуды, продала российский бизнес структуре, принадлежащей владельцам сети «Вкусно — и точка» Александру Говору и Юрию Кушнерову, об этом сообщила пресс-служба финской компании.
Российские войска в ходе спецоперации по защите населения Донбасса достигли за две недели значительных продвижений — взломана эшелонированная оборона националистов, а над населенным пунктом Пески под Донецком установлен полный контроль.
За 2021 год минимум 8,4 процента военнослужащих-женщин и 1,5 процента военнослужащих мужчин в США подвергались сексуальному насилию во время службы в армии, что стало рекордным показателем с 2006 года.