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Глава ЕК фон дер Ляйен: расчеты за российский газ в рублях станут обходом западных санкций

Еврокомиссия (ЕК) полагает, что требование России платить за поставки газа в рублях создаст риски для европейских компаний и приведет к обходу санкций ЕС против РФ.
ТАСС
В ЕС то и дело звучат голоса против оплаты за поставки российского газа в рублях.
ИА Красная Весна
"Мы провели детальный юридический анализ принятого указа, полагаем, что предложение по обмену валюты будет не только представлять риск для компаний, но также станет обходом действующих санкций", - цитирует ее РИА Новости.
Вестник Кавказа
Президент России Владимир Путин в конце марта подписал указ, обязав перевести с 1 апреля все расчеты за газ для недружественных государств в рубли.
ТАСС

Подробнее о событии

Власти ЕС назвали расчеты за российский газ в рублях обходом санкций Запада
ИА Красная Весна13:39
В ЕК заявили, что оплата газа в рублях станет обходом санкций Запада
Ореанда-Новости12:55
Глава ЕК: оплата газа в рублях может стать обходом санкций
Вестник Кавказа12:53
Глава ЕК фон дер Ляйен: расчеты за российский газ в рублях станут обходом западных санкций
РИА Новости12:45
Глава Еврокомиссии считает, что плата за газ в рублях создаст риски для компаний из ЕС
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