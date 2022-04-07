"Мы провели детальный юридический анализ принятого указа, полагаем, что предложение по обмену валюты будет не только представлять риск для компаний, но также станет обходом действующих санкций", - цитирует ее РИА Новости.
Ранее вице-премьер в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что европейские страны и компании изучают вопрос оплаты за поставки газа из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом.
Военнослужащие Западного военного округа взяли под контроль приборостроительный завод в городе Изюм в Харьковской области, бои завершились несколько дней назад, сообщило Минобороны, передает «РИА Новости».
Неизвестные осквернили мемориал павшим советским воинам в берлинском парке Трептов, написав на нем лозунги антироссийского содержания, а также изобразив на памятнике советскому Воину-освободителю свастики и букву Z, ставшую символом поддержки операции Вооруженных сил России на Украине.
После распада Советского Союза США совершили четыре серьезные ошибки, за которые расплачивается весь мир и из-за которых Вашингтон проиграет в стратегической борьбе, пишет аналитик хорватского издания Geopolitika Зоран Метер.