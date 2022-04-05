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Глава ЕК: российским судам запретят заходить в порты Евросоюза

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российским судам запретят заходить в порты Евросоюза.
RT на русском
Евросоюз также остановит участие российских компаний в госзакупках и запретит транзакции с четырьмя российскими банками, в том числе ВТБ.
Телеканал 360°
Импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год тоже будет запрещен.
BFM.ru
Предложенные Еврокомиссией ограничительные меры предстоит утвердить странам Евросоюза.
РИА Новости

Подробнее о событии

Глава ЕК: российским судам запретят заходить в порты Евросоюза
Известия10:06
Глава ЕК дер Ляйен: судам РФ будет запрещено заходить в порты ЕС
Газета.Ru09:02
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: российским судам запретят заходить в порты Евросоюза
РБК09:48
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что российским судам запретят заходить в порты Евросоюза
Lenta.ru09:40
Глава ЕК: российским судам запретят заходить в порты Евросоюза
RT на русском09:11
ЕК предложила ввести запрет на доступ российских судов к портам ЕС за рядом исключений
РИА Новости09:58
Еврокомиссия: российским судам запретят заходить в порты Евросоюза
BFM.ru08:41

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