RT на русскомГлава ЕК: российским судам запретят заходить в порты ЕвросоюзаПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российским судам запретят заходить в порты Евросоюза.RT на русскомЕвросоюз также остановит участие российских компаний в госзакупках и запретит транзакции с четырьмя российскими банками, в том числе ВТБ.Телеканал 360°Импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год тоже будет запрещен.BFM.ruПредложенные Еврокомиссией ограничительные меры предстоит утвердить странам Евросоюза.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРБКРБКДума ТВDaily MoscowЦентральная Служба НовостейМоя Москва.онлайнМой БрянскRT на русскомCT newsНовые ИзвестияВечерняя МоскваЦарьградТелеканал 360°REGNUMЦентральная Служба НовостейПолитРоссияФорпост Северо-ЗападRuBaltic.RuГазета.RuКомсомольская правдаРЕН ТВРБКПодробнее о событииГлава ЕК: российским судам запретят заходить в порты ЕвросоюзаИзвестия10:06Глава ЕК дер Ляйен: судам РФ будет запрещено заходить в порты ЕСГазета.Ru09:02Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: российским судам запретят заходить в порты ЕвросоюзаРБК09:48Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что российским судам запретят заходить в порты ЕвросоюзаLenta.ru09:40Глава ЕК: российским судам запретят заходить в порты ЕвросоюзаRT на русском09:11ЕК предложила ввести запрет на доступ российских судов к портам ЕС за рядом исключенийРИА Новости09:58Еврокомиссия: российским судам запретят заходить в порты ЕвросоюзаBFM.ru08:41Показать ещёОценить1,2KПоделиться