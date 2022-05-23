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Глава ЕК выступила против немедленного запрета на российскую нефть

Евросоюз не может ввести полный и немедленный запрет на поставки российских энергоносителей, заявила в интервью MSNBC глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
РБК
С начала российской военной операции на Украине ЕС ввел в отношении России пять пакетов санкций.
РБК
18 мая Еврокомиссия представила план REPowerEU для скорейшего отказа от российских энергоресурсов, в том числе от газа.
РБК
Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.
РИА Новости

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Глава ЕК фон дер Ляйен заявила MSNBC, что против немедленного запрета на нефть из России
Lenta.ru20:05
Глава ЕК выступила против немедленного запрета на российскую нефть
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Глава Еврокомиссии выступила против немедленного отказа от импорта российской нефти
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У. фон дер Ляйен призвала ЕС мыслить стратегически, подходя к теме эмбарго на российскую нефть
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Глава Еврокомиссии выступила против немедленного отказа от российской нефти
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