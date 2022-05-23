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Глава ЕК выступила против немедленного запрета на российскую нефть

Евросоюз не может ввести полный и немедленный запрет на поставки российских энергоносителей, заявила в интервью MSNBC глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
РБК
Евросоюз (ЕС) не может позволить себе ввести полный запрет на российские энергоносители в ближайшее время.
Известия
Сейчас страны ЕС продолжают обсуждать шестой пакет санкций против РФ.
BFM.ru
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан тогда же заявлял, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии.
Известия

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Глава Еврокомиссии выступила против немедленного отказа от российской нефти
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Глава ЕК выступила против немедленного запрета на российскую нефть
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Глава Еврокомиссии высказалась против срочного отказа от российской нефти
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У. фон дер Ляйен призвала ЕС мыслить стратегически, подходя к теме эмбарго на российскую нефть
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Глава Еврокомиссии выступила против немедленного отказа от импорта российской нефти
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