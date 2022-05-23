РБКГлава ЕК выступила против немедленного запрета на российскую нефтьЕвросоюз не может ввести полный и немедленный запрет на поставки российских энергоносителей, заявила в интервью MSNBC глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.РБКЕвросоюз (ЕС) не может позволить себе ввести полный запрет на российские энергоносители в ближайшее время.ИзвестияСейчас страны ЕС продолжают обсуждать шестой пакет санкций против РФ.BFM.ruВенгерский премьер-министр Виктор Орбан тогда же заявлял, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии.ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияИноСМИФАНГазета.RuПодробнее о событииГлава Еврокомиссии выступила против немедленного отказа от российской нефтиКоммерсантъвчера в 11:13Глава ЕК выступила против немедленного запрета на российскую нефтьРБК19:46Глава Еврокомиссии высказалась против срочного отказа от российской нефтиГоворит Москвавчера в 11:24У. фон дер Ляйен призвала ЕС мыслить стратегически, подходя к теме эмбарго на российскую нефтьNeftegaz.ruвчера в 11:20Глава ЕК фон дер Ляйен заявила MSNBC, что против немедленного запрета на нефть из РоссииLenta.ru20:05Глава Еврокомиссии выступила против немедленного отказа от импорта российской нефтиБИЗНЕС Onlineвчера в 10:43Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против немедленного запрета на российскую нефтьРИА Новостивчера в 10:20Показать ещёОценить305Поделиться