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Глава ЕК заявила, что не ожидает согласования саммитом ЕС шестого пакета санкций против РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает на скорое согласование шестого пакета санкций против РФ, но не в ближайшие 48 часов.
РИА Новости
Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине.
РИА Новости
Против запрета на импорт российской нефти активно выступает Венгрия.
Smotrim.ru
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
РИА Новости

Подробнее о событии

Глава Еврокомиссии: шестой пакет санкций может быть не согласован
Smotrim.ru10:10
Глава ЕК заявила, что не ожидает согласования саммитом ЕС шестого пакета санкций против РФ
Газета.Ru10:08
Глава ЕК не ждет согласования эмбарго на нефть из РФ на нынешнем саммите ЕС
Интерфакс09:45
Глава ЕК заявила, что не ожидает согласования саммитом ЕС шестого пакета санкций против РФ
ТАСС09:40
Глава ЕК не ждет согласования 6-го пакета санкций в ближайшие 48 часов
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Глава ЕК оценила вероятность принятия нового пакета санкций против России на саммите ЕС
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Еврокомиссия хочет согласовать шестой пакет санкций против России в ближайшее время
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