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Глава ЕК заявила, что второй пакет санкций ЕС затрагивает 70% рынка банковских услуг РФ

По словам главы ЕК, второй пакет санкций затрагивает 70 процентов рынка банковских услуг РФ и ключевые госкомпании, в том числе оборонные.
Lenta.ru
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности о втором пакете санкций Евросоюза (ЕС) против России.
Lenta.ru
Санкции ограничат доступ РФ к передовым полупроводниковым технологиям.
URA.Ru
Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.
Интерфакс

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Новые санкции ЕС затронут 70% банковского рынка РФ
Интерфакс21:21
Глава ЕК заявила, что второй пакет санкций ЕС затрагивает 70% рынка банковских услуг РФ
ТАСС21:20
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: второй пакет санкций ЕС затронет российские госкомпании
РИА Новости20:42
Глава ЕК заявила, что второй пакет санкций затронет 70% банковского рынка России
RT на русском21:08
Глава ЕК заявила, что второй пакет санкций ЕС затрагивает 70% рынка банковских услуг РФ
Lenta.ru20:51
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что второй пакет антироссийских санкций будет еще жестче
Эхо Москвы20:48
В ЕС заявили, что второй пакет санкций затронет 70% российского рынка банковских услуг
Комсомольская правда21:13

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