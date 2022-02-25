Lenta.ruГлава ЕК заявила, что второй пакет санкций ЕС затрагивает 70% рынка банковских услуг РФПо словам главы ЕК, второй пакет санкций затрагивает 70 процентов рынка банковских услуг РФ и ключевые госкомпании, в том числе оборонные.Lenta.ruГлава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности о втором пакете санкций Евросоюза (ЕС) против России.Lenta.ruСанкции ограничат доступ РФ к передовым полупроводниковым технологиям.URA.RuРанним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомПрофильРосбалтФАНЭкономика сегодняПолитРоссия78.ruПодробнее о событииНовые санкции ЕС затронут 70% банковского рынка РФИнтерфакс21:21Глава ЕК заявила, что второй пакет санкций ЕС затрагивает 70% рынка банковских услуг РФТАСС21:20Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: второй пакет санкций ЕС затронет российские госкомпанииРИА Новости20:42Глава ЕК заявила, что второй пакет санкций затронет 70% банковского рынка РоссииRT на русском21:08Глава ЕК заявила, что второй пакет санкций ЕС затрагивает 70% рынка банковских услуг РФLenta.ru20:51Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что второй пакет антироссийских санкций будет еще жестчеЭхо Москвы20:48В ЕС заявили, что второй пакет санкций затронет 70% российского рынка банковских услугКомсомольская правда21:13Показать ещёОценить108Поделиться