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Глава ЕК заявила, что второй пакет санкций ЕС затрагивает 70% рынка банковских услуг РФ

Второй пакет санкций Евросоюза затрагивает 70% российского рынка банковских услуг и ключевые государственные компании, в том числе оборонные.
ТАСС
Ограничения будут нацелены на блокировку доступа к технологиям и рынкам, которые в ЕС считают ключевыми для Москвы.
Life.ru
Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.
Интерфакс
В МИД России назвали санкции Евросоюза нелегитимными и необоснованными.
RT на русском

Подробнее о событии

Новые санкции ЕС затронут 70% банковского рынка РФ
Интерфакс21:21
Еврокомиссия: новые санкции затронут 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании
Коммерсантъ20:44
Глава ЕК заявила, что второй пакет санкций затронет 70% банковского рынка России
RT на русском21:08
Глава ЕК заявила, что второй пакет санкций ЕС затрагивает 70% рынка банковских услуг РФ
Lenta.ru20:51
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что второй пакет антироссийских санкций будет еще жестче
Эхо Москвы20:48
Глава ЕК заявила, что второй пакет санкций ЕС затрагивает 70% рынка банковских услуг РФ
ТАСС21:20
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: второй пакет санкций ЕС затронет российские госкомпании
РИА Новости20:42

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