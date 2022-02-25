ТАССГлава ЕК заявила, что второй пакет санкций ЕС затрагивает 70% рынка банковских услуг РФВторой пакет санкций Евросоюза затрагивает 70% российского рынка банковских услуг и ключевые государственные компании, в том числе оборонные.ТАССОграничения будут нацелены на блокировку доступа к технологиям и рынкам, которые в ЕС считают ключевыми для Москвы.Life.ruРанним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.ИнтерфаксВ МИД России назвали санкции Евросоюза нелегитимными и необоснованными.RT на русскомЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомФАНПолитРоссия78.ruПодробнее о событииНовые санкции ЕС затронут 70% банковского рынка РФИнтерфакс21:21Еврокомиссия: новые санкции затронут 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпанииКоммерсантъ20:44Глава ЕК заявила, что второй пакет санкций затронет 70% банковского рынка РоссииRT на русском21:08Глава ЕК заявила, что второй пакет санкций ЕС затрагивает 70% рынка банковских услуг РФLenta.ru20:51Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что второй пакет антироссийских санкций будет еще жестчеЭхо Москвы20:48Глава ЕК заявила, что второй пакет санкций ЕС затрагивает 70% рынка банковских услуг РФТАСС21:20Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: второй пакет санкций ЕС затронет российские госкомпанииРИА Новости20:42Показать ещёОценить47Поделиться