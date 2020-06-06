Египет призвал ввести в Ливии режим прекращения огня и вывести наемников с территории страны для недопущения эскалации кризиса. Ситуация в североафриканской стране стала главной темой диалога ливийской делегации с правительством Египта.

с чего всё началось

Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси объявил о новой «Каирской инициативе» по прекращению огня в Ливии, которая предусматривает остановку боевых действий с 8 июня во всей Ливии и условия для политического урегулирования конфликта. «Межливийская инициатива направлена на прекращение боевых действий».

Глава Египта объявил о «Каирской инициативе» по урегулированию в Ливии

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