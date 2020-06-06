Политика
ANNA-NewsГлава Египта объявил о «Каирской инициативе» по урегулированию в Ливии
Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси объявил о новой «Каирской инициативе» по прекращению огня в Ливии, которая предусматривает остановку боевых действий с 8 июня во всей Ливии и условия для политического урегулирования конфликта. «Межливийская инициатива направлена на прекращение боевых действий».
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с чего всё началось
Египет призвал ввести в Ливии режим прекращения огня и вывести наемников с территории страны для недопущения эскалации кризиса. Ситуация в североафриканской стране стала главной темой диалога ливийской делегации с правительством Египта.ФАНвчера в 09:56
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Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Общество
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
Общество
В Туве вводят карантин из-за коронавируса
Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту.
Российская газета вчера в 23:00
Армия и оружие
«Основной ствол российской артиллерии»: польские СМИ о модернизации «Акаций»
Как отмечает Defence24, в настоящее время, несмотря на истечение почти полвека с момента начала производства, 2С3 «Акация» наряду с 2С1 «Гвоздикой» по-прежнему является основной системой ствольной артиллерии, находящийся на вооружении российской армии.
Военное обозрение 00:59
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 05 июня в 04:20
Общество
Китай стал зоной с низкой эпидемиологической угрозой по коронавирусу
Весь Китай стал зоной с низкой эпидемиологической угрозой по коронавирусу SARS-CoV-2.
Российская газета вчера в 23:53
Хоккей
Малкин вошёл в пятерку лучших центральных нападающих десятилетия
Замкнул тройку лидеров Патрис Бержерон, который играет за «Бостон». Российский форвард Евгений Малкин занял четвертое место.
ГЛАС.RU вчера в 23:29
Происшествия
Мост на реке Малый Кой в Красноярском крае обрушился из-за дождей
Автомобильный мост через реку Малый Кой в Красноярском крае частично обрушился из-за дождей.
RT на русском вчера в 23:53
Общество
Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о коронавирусе
Китай умышленно скрыл ряд фактов о коронавирусе, когда эпидемия только начиналась.
Lenta.ru вчера в 23:54
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05
Шоу-бизнес
Рената Литвинова стала для дочери Ефремова Анны-Марии «второй матерью»
Актриса стала для 19-летней Анны-Марии второй матерью.
Дни24 00:54
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
Общество
В Саратовской области за сутки выявили 112 случаев коронавируса
В Саратовской области за сутки выявили 112 случаев коронавируса, сообщает сегодня, 7 июня, областной оперативный штаб.
FreeNews-Volga 01:13
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Политика
Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК 05 июня в 06:23
Технологии
Оценена необходимость установки антивируса на смартфон
На какие смартфоны нужно устанавливать антивирусное приложение, рассказал эксперт в области IT Алексей Кричевский.
Волгоградская правда 00:15
Кино
Как сериал «Граница. Таежный роман» повлиял на судьбы актеров
Один из первых российских сериалов снимался в эпоху, когда формат российского многосерийного кино был экзотикой и для режиссеров и для телеканалов.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Происшествия
В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Новосибирской области выросло за сутки на 107, пятьдесят пациентов выздоровели, два человека скончались, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:33
Общество
Ургант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями
«У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому партнеру.
RuNews24.ru вчера в 06:26
Экономика
Амурскую область хотят обязать вернуть в федеральный бюджет свыше 6 миллионов рублей
Всего в список вошли 5 субъектов: Приморье (28,2 миллиона рублей), Хабаровск (20,6 миллиона), Амурская область (6,2 миллиона), Еврейская автономная область (7,4 миллиона) и Сахалин (около 42,4 миллиона).
Телепорт 05 июня в 23:52
Здоровье
На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
Больницу на юге Сахалина закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников и пациента, сообщил в воскресенье губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:04
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Политика
Путин приказал «Газпрому» бесплатно подключать россиян к газу
Президент России Владимир Путин приказал "Газпрому" бесплатно подключать россиян к газу.
Piter.tv 04 июня в 11:09
Энергетика
Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
РБК вчера в 15:02
Армия и оружие
Россия укрепила оборону на западном стратегическом направлении
Политика Сегодня 05 июня в 01:57
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском вчера в 14:27
Общество
Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры.
РБК вчера в 13:56