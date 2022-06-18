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Глава Eni счел, что Италия сможет пережить зиму без российского газа

Италия сможет пережить следующую зиму, несмотря на сокращение поставок газа из России, благодаря диверсификации.
РБК
Как сообщил глава Eni, запасы в хранилищах заполнены на 54%.
Коммерсантъ
"Вероятно, будет режим повышенной готовности и некоторые ограничения, но в любом случае у нас есть диверсификация (источников), которая позволит нам перезимовать", - сказал топ-менеджер.
РИА Новости
18 июня агентство Bloomberg заявило, что сокращение поставок природного газа из России вынудило Европу начать использование запасов газа для зимы.
RT на русском

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Глава Eni счел, что Италия сможет пережить зиму без российского газа
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