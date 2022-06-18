Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина заявила, что фундаментом для подготовки трибунала над украинскими военнослужащими в ДНР является Нюрнбергский процесс.
Советник офиса действующего президента Украины Алексей Арестович, высказал свое мнение относительно того, что в настоящее время Харьков вновь оказался под угрозой наступления российских военнослужащих, об этом сообщает издание "Московский комсомолец".