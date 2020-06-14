Общество
КоммерсантъГлава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией
Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
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Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Lenta.ru 12:10
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Игры
Авторы ремейка Mafia представили сюжетный трейлер
CyberSport.ru вчера в 15:21
Общество
Египет возобновит авиасообщение
Египет возобновит международное сообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает ТАСС.
Lenta.ru 15:00
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Шоу-бизнес
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью.
Экспресс газета 02:00
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Вести.Ru вчера в 15:11
Происшествия
На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно
Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области.
Интерфакс 10:09
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Наука
Открыта тайна островов, которые не тонут при повышении уровня океана
Ученым из Великобритании удалось раскрыть тайну островов, которые не тонут при поднятии уровня Мирового океана.
ToDay News Ufa 12 июня в 11:08
Политика
Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.
Газета.Ru 15:07
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП
Газета.Ru вчера в 02:08
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru 14:18
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Mi Band 5 станет первым браслетом в серии, поддерживающим инновационные технологии компании.
Evo-rus.com 11 июня в 12:12
Кино
Личные поля для гольфа, роли в кино и многомиллионные долги: топ удивительных фактов о Дональде Трампе
StarHit.ru 09:00
Кино
Окончены съемки новой экранизации романа Стивена Кинга «Дети кукурузы»
Съёмочная группа, создающая новую экранизацию романа Стивена Кинга «Дети кукурузы», окончила работу над кинолентой.
Актуальные Новости вчера в 04:34
Здоровье
Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом.
Lenta.ru 13:53
Общество
Со дна Невы подняли полковую пушку времен Великой Отечественной войны
В Кировском районе Ленинградской области торжественного подняли со дна Невы полковую пушку образца 1927 года, которая затонула при переправе частей Красной армии осенью 1941 года.
Известия 11:13
Игры
Новый «Outlast» отправит пользователей в эпоху Холодной войны
Игроки окажутся в лаборатории по контролю над разумом. Временная эпоха в данной части принадлежит периоду Холодной войны.
ГЛАС.RU 12:16
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Общество
Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине
Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
iReactor 07:26
Происшествия
В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка
Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM вчера в 16:55
Политика
Во Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ
Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации заявил о "первой победе над коронавирусом" и открытии границ.
Российская газета 15:11
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
Армия и оружие
Дональд Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете США
Телеканал 360° вчера в 13:50
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59