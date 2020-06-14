с чего всё началось

Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.

Общество Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста. 4K

Общество Египет возобновит авиасообщение Египет возобновит международное сообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает ТАСС. 9

Общество В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму. 2,4K

Шоу-бизнес Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью. 8

Происшествия На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области. 46

Политика Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира. 2,6K

Здоровье Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом. 19

Общество Со дна Невы подняли полковую пушку времен Великой Отечественной войны В Кировском районе Ленинградской области торжественного подняли со дна Невы полковую пушку образца 1927 года, которая затонула при переправе частей Красной армии осенью 1941 года. 4

Происшествия В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова. 9

Политика Во Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации заявил о "первой победе над коронавирусом" и открытии границ.