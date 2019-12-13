Политика
КоммерсантъГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — о новом «Европейском зеленом курсе»
Обновленная Европейская комиссия решила не оставаться в стороне и презентовала обширную программу действий под названием «Европейский зеленый курс».
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — о новом «Европейском зеленом курсе»
Коммерсантъ13 декабря в 05:44
«Переход к экологичности должен принести пользу всем», — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Плюс один +113 декабря в 10:00
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Культура
Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала
Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Политика
В Кремле рассказали о несогласии Путина и Зеленского по ряду вопросов
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов и используют разную терминологию.
Происшествия
Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
Политика
Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг
Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
Происшествия
Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой помощи
Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Происшествия
В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой
В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
Политика
В ДНР готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе
В самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Общество
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Единоборства
Усман нокаутировал Ковингтона на турнире UFC 245
В Лас-Вегасе, США, завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 245. В его главном событии встретились Камару Усман и Колби Ковингтон.
Политика
Нацист Дроздов потребовал уничтожить «как вид» русскоязычных детей на Украине
Русскоязычное население Украины должно быть уничтожено в стране как вид. Об этом заявил украинский телеведущий, львовский нацист Дроздов.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
Политика
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Общество
Mail.Ru назвала срок выпуска «умной колонки» с Марусей
В первом квартале 2020 года Mail.Ru Group планирует выпустить на рынок собственную «умную» колонку, рассказал в интервью РБК гендиректор компании Борис Добродеев (полную версию интервью читайте 16 декабря).
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
Общество
Китай отложил новые пошлины на товары из США
Комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР сообщил, что откладывает введение новых пошлин на импорт из США, который был запланирован на 15 декабря.
Экономика
Петербургский рынок офисной недвижимости начал выходить из стагнации
По итогам этого года в городе введут для сдачи в аренду почти 108 тысяч квадратных метров офисной недвижимости.
Политика
Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400
Турция была вынуждена купить С-400 у России для защиты своей территории, потому что западные страны не откликнулись на ее запросы о покупке систем ПРО, заявил в воскресенье в ходе Дохийского форума министр обороны Турции Акар Хулуси.
Политика
Председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков
На съезде Рыбаков рассказал, что пришел в «Яблоко» в 16 лет, должность заместителя председателя партии он занимает с декабря 2015 г. Рыбакову 40 лет, по образованию он экономист.
Общество
Россияне стали самостоятельно оплачивать корпоративы
Сотрудники российских компаний стали сами оплачивать новогодние корпоративы.
Армия и оружие
Россия зафиксировала 21 нарушение перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 21 нарушение, Турция - 13, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
Армия и оружие
Конвертоплан V-280 начали испытывать в беспилотном режиме
Испытания V-280 в полностью автономном режиме разработчики планируют начать в течение ближайших двух месяцев.
Политика
Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе
Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Здоровье
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Гаджеты
Time назвал самые лучшие гаджеты уходящего десятилетия
Журнал Time составил список знаковых устройств уходящего десятилетия. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Армия и оружие
Американская PrSM станет убийцей российских С-400
На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.